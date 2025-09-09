Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται τα αδέλφια για τις «ιερές» μπίζνες

Στα δικαστήρια Χανίων έφτασαν λίγο μετά τις 9:30 το πρωί τα δύο αδέλφια, που φέρονται να είναι τα αρχηγικά μέλη της Μαφίας της Κρήτης, για να απολογηθούν για τις «ιερές» μπίζνες που έκαναν με τη βοήθεια του τότε επισκόπου.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέλφια αφέθηκαν ελεύθερα υπό περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία που αφορούσε την διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και τώρα κατηγορούνται για την αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα δύο αδέλφια

Τα δύο αδέλφια κατηγορούνται για εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Ποινικού Κώδικα «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Σημειώνεται ότι και τα δύο αδέλφια αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Οι κληρικοί και ο δικηγόρος

Παράλληλα στην υπόθεση εμπλέκεται ο επίσκοπος ο οποίος κατηγορείται για απιστία, ένας αρχιμανδρίτης που είχε το ρόλο του μεσάζοντα στην αγοραπωλησία και ένας δικηγόρος που κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε απόπειρα απάτης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να εμφανιστούν στα δικαστήρια Χανιών.

Με πληροφορίες από cretapost.gr

