Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών μετά τις απολογίες τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο επιχειρηματίες από τον Σταυρό για την υπόθεση των εκβιασμών στα Χανιά.

Πρόκειται για έναν 57χρονο φερόμενο ως αρχηγό και τον 47χρονο αδελφό του.

Τα δύο αδέλφια διώκονται για:

Εκβιασμός κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία,

Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στο μεταξύ την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο Επίσκοπος που φέρεται να υπέγραψε εκβιαζόμενος, βεβαίωση με την οποία η Μονή παραιτούνταν από κάθε αξίωση σχετικά με την μοναστηριακή περιουσία στον Σταυρό.

«Θα περιμένουμε την Παρασκευή να απολογηθεί ο ιερωμένος για να δούμε αν υπάρχει εκβιασμός ή όχι» σημείωσε ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, Απόστολος Λύτρας, κάνοντας λόγο για ένα φιάσκο.

«Ο ιερέας ήδη έχει αναφέρει ότι δεν δέχτηκε κανένα εκβιασμό και περιμένουμε να το πει και στον ανακριτή» τόνισε.

