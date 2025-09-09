Μαφία της Κρήτης: Έρευνα για εμπλοκή αστυνομικών στα Χανιά

Ανάστατη είναι η Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείτο σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει εξελίξεις και εντάσεις ακόμη και στο εσωτερικό της Διεύθυνσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί που εμφανίζονται σε τηλεφωνικές συνομιλίες με μέλη της οργάνωσης έχουν ήδη μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες ή τμήματα, με αρνητικές για τους ίδιους συνέπειες. Μεταξύ αυτών και ανώτερος αξιωματικός που φέρεται να συνομιλούσε με ένα από τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται, μετατέθηκε σε αστυνομικό τμήμα εκτός του αστικού κέντρου των Χανίων.

Επιπλέον, τουλάχιστον τρεις κατώτερης βαθμίδας αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης έχουν καταγραφεί στις επισυνδέσεις, μεταφέρθηκαν από τα τμήματα όπου υπηρετούσαν, ενώ αναμένεται η διενέργεια ξεχωριστής προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανά πειθαρχικά παραπτώματα και παράβαση καθήκοντος.

Συνολικά, ελέγχεται η συμμετοχή περισσότερων από δέκα υπαλλήλων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, ενώ παράλληλα διεξάγεται εσωτερική έρευνα για ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, ένας έγκλειστος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., για τον οποίο φέρεται ότι μέλη της οργάνωσης επιχείρησαν να επηρεάσουν την εκδίκαση της υπόθεσής του προς όφελός του.

