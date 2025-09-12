Κρήτη: Πήρε νέα προθεσμία για τις «ιερές μπίζνες» ο κληρικός με τα «ροζ βίντεο»

Προθεσμία για να απολογηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στις 13:00 έλαβε ο Επίσκοπος που κατηγορείται για απιστία εις βάρος της Μονής Αγίας Τριάδας, για την υπόθεση υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας στον Σταυρό.

Ο τότε Ηγούμενος, φέρεται, εκβιαζόμενος με ροζ βίντεο από τα δύο αδέρφια του Σταυρού, να υπέγραψε βεβαίωση με την οποία η Μονή παραιτείτο από κάθε διεκδίκηση της επίμαχης έκτασης, η οποία στη συνέχεια πουλήθηκε σε Ισραηλινούς επενδυτές.

Για την ίδια υπόθεση, τα δύο αδέρφια προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους την Τετάρτη, ενώ, κατηγορούμενος είναι και ο δικηγόρος τους, ο οποίος απολογείται σήμερα.

Με την επίμαχη βεβαίωση, η οποία σημειωτέον ότι είναι αμφιβόλου νομικής ισχύος και βρέθηκε στο σπίτι του 57χρονου, ο Ηγούμενος της Αγίας Τριάδας βεβαίωνε ότι η Μονή αποποιούταν των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων, στην επίμαχη αγροτική έκταση, συνολικής εμπορικής αξίας 1.500.000 ευρώ (στα νόμιμα συμβόλαια), σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Συγκεκριμένα, είναι κατηγορούμενος για:

Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ, ενώ, φέρεται να ενέργησε σε πλείστες περιπτώσεις, ως ιθύνων νους και εντολέας, σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων μέχρι στιγμής στην προανάκριση προσώπων, με εντολοδόχων και εκτελεστές τους δύο αδερφούς.

Ο 57χρονος αναφέρει σε τηλεφωνική συνομιλία:

– Κατηγορούμενος: «Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας… τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες. Μα, είναι και μαλ… ο άνθρωπος.

– Άγνωστος: «Ναι ναι, που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο».

– Κατηγορούμενος: «Όχι όχι, μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον. Μα, ακόμα δεν τον βρήκατε;».

Ο ρόλος του δικηγόρου

Στην ίδια υπόθεση, φέρεται να εμπλέκεται ένας 49χρονος δικηγόρος Χανίων, κατηγορούμενος για παράβαση του αρ. 42, 45 σε συνδ. Με 386 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Κ. ήτοι «Απόπειρα Απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ».