«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τον 42χρονο μαστροπό, γνωστό και ως «κοντό»


Την απόλυτη φρίκη ζούσαν νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, που υπέφεραν στα χέρια του 42χρονου μαστροπού στην Αττική, ο οποίος τις εξέδιδε και τούς χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες.

Πέρα από τις έως τώρα 5 καταγγέλλουσες, θύματα του «κοντού» κι άλλες κοπέλες βρήκαν τη δύναμη και το ψυχικό σθένος να καταθέσουν στις Αρχές για τον εφιάλτη που βίωναν.

«Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά», αναφέρει θύμα του.

Όπως καταγγέλλουν, συστηματικά δέχονταν απειλές, σωματική κακοποίηση και βασανιστήρια. Ανάμεσα σε εκείνες και ανήλικα κορίτσια, ακόμη και εγκυμονούσες.

«Δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτυπούσε και μου έλεγε “πιες κοκαΐνη” με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ, 16 – 17 χρονών παιδί. Όταν ένας άνθρωπος 30 – 32 χρονών έρχεται και ξαφνικά σου καταστρέφει όλη τη ζωή, τι θα πεις;».

«Μην μου κλείνεις το τηλέφωνο, θα σε…»

Συγκλονιστικά είναι τα απειλητικά μηνύματα που έστελνε ο κατηγορούμενος στα θύματά του και παρουσίασε το MEGA.

Πρόκειται για συνομιλία που έγινε τον Μάιο του 2022 και σε αυτήν αναφέρεται:

– Θύμα μαστροπού: «Δεν αντέχω άλλο, φεύγω! Θέλω να φύγω».

– Κατηγορούμενος: Τι είναι αυτά; Τι μου λες; Μη μου κλείνεις το τηλέφωνο, απάντησε μου τώρα με ακούς; Θα σε…».

– Θύμα μαστροπού: «Παίρνω ταξί και έρχομαι».

Με βιτρίνα έναν χώρο γυμναστηρίου στον Άγιο Δημήτριο πριν από 5 χρόνια, ο 42χρονος είχε μετατρέψει επιχείρηση σε στούντιο παραγωγής πορνογραφικού υλικού.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο. Από τη δράση του πλούτιζε, ενώ συχνά αναγκαζόταν λόγω έξωσης να αλλάζει σπίτια – «κολαστήρια» στην Αθήνα, καθώς έκρυβε την επαγγελματική του ιδιότητα από τους ιδιοκτήτες.

«Αυτός το είχε νοικιάσει για γυμναστήριο μποξ, αν θυμάμαι. Αλλά μετά μου είπε η γειτονιά ότι έβλεπαν κοριτσάκια έμπαιναν και έβγαιναν, γι’ αυτό και τον έβγαλα κιόλας. Θυμάμαι είχε πάρει τηλέφωνο, με είχε απειλήσει, μου έλεγε “έλα μωρή κότα, έλα από εδώ πέρα», αναφέρει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Αντιμέτωπος πλέον με βαρύτατες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών, ο 42χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα (15/09) ενώπιον του ανακριτή.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπέβαλε μήνυση εις βάρος του μαστροπού, καθώς απειλούσε τα θύματά του χρησιμοποιώντας το όνομα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι από το 2016 έως το 2022, ο 42χρονος ακολουθούσε συγκεκριμένη μέθοδο: Πλησίαζε γυναίκες που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που δεν επιθυμούσαν. Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να έκανε χρήση τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής βίας, ενώ χρησιμοποιούσε ακόμη και ουσίες για να τις ελέγχει.

