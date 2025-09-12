Μήνυση Χρυσοχοΐδη στον μαστροπό που συνελήφθη από το «ελληνικό FBI» – Η σκοτεινή δράση του «κοντού»

Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, με την κατηγορία ότι εκμεταλλευόταν νεαρές γυναίκες, ασκώντας πίεση και απειλές. Ο μαστροπός, ο οποίος φέρεται να παρουσιαζόταν ως παραγωγός βίντεο, είχε δημιουργήσει δίκτυο μέσα από το οποίο εξανάγκαζε τα θύματά του να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που του απέφεραν οικονομικό όφελος, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπέβαλε μήνυση εις βάρος του μαστροπού σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς απειλούσε τα θύματά του χρησιμοποιώντας το όνομα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι από το 2016 έως το 2022, ο 42χρονος ακολουθούσε συγκεκριμένη μέθοδο: Πλησίαζε γυναίκες που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που δεν επιθυμούσαν. Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να έκανε χρήση τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής βίας, ενώ χρησιμοποιούσε ακόμη και ουσίες για να τις ελέγχει.

Η σκοτεινή δράση του «κοντού»

Παράλληλα, είχε ιδρύσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού περιεχομένου, μέσα από την οποία καταγράφονταν και διακινούνταν βίντεο με τη συμμετοχή γυναικών που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν εξαναγκαστεί να λάβουν μέρος.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση του ξεκίνησε όταν τα θύματα άρχισαν να μιλούν στην Αστυνομία. Ύστερα από μήνες ερευνών, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν έξω από το σπίτι του. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, με τις κατηγορίες να είναι βαρύτατες.

Ο 42χρονος για να κρατάει σιωπηλές τις γυναίκες που εκμεταλλευόταν, τις απειλούσε ότι έχει άκρες στην Ασφάλεια και «πολιτική προστασία» κι έτσι, για χρόνια, καμία δεν τολμούσε να μιλήσει.

Ο επονομαζόμενος «κοντός» εντόπιζε ψυχολογικά ταλαιπωρημένες και οικονομικά αδύναμες γυναίκες, κυρίως από την επαρχία, και με υποσχέσεις για μία καλύτερη ζωή τις παγίδευε προκειμένου να τις εκμεταλλευτεί.