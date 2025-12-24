Νίκος Ανδρουλάκης για Σύλβα Ακρίτα: Δε συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση

«Υπηρέτησε την πολιτική με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Νίκος Ανδρουλάκης για Σύλβα Ακρίτα: Δε συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση
Με μια εκτενή δήλωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα, κάνοντας λόγο για μια «σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης».

Περιγράφοντας τη ζωή και το έργο της, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για «μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία».

Υπενθυμίζει δε ότι ήταν παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπενθυμίζει μερικές από τις κατακτήσεις της: «Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά απο πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους».

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της», καταλήγει η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

