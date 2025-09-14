Ηράκλειο: Συνελήφθη 20χρονος με αδυναμία στις μοτοσικλέτες

Αδυναμία στις… ξένες μοτοσικλέτες φαίνεται ότι είχε ένας νεαρός που συνελήφθη από τις διωκτικές αρχές του νομού.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr πρόκειται για έναν 20χρονο αλλοδαπό που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου είχε κλέψει δύο μοτοσικλέτες από περιοχή του Ηρακλείου. Μάλιστα είχε αποπειραθεί να κλέψει μια ακόμα.

Οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου τον εντόπισαν μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου (13/9) σε περιοχή του δήμου Μαλεβιζίου.

Την ίδια ώρα βρέθηκαν στην κατοχή του οι μοτοσικλέτες οι οποίες αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

