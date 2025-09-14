Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Έρευνες των ΤΕΕΜ σε σούπερ μάρκετ – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κλιμάκιο των ΤΕΕΜ έχει σπεύσει σε κατάστημα σούυπερ μάρκετ που στεγάζεται επί της οδού Σεβαστουπόλεως και πραγματοποιεί έλεγχο.

Εξαιτίας των ελέγχων που διενεργούνται πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές της κυκλοφορίας:

Στην οδό Σεβαστουπόλεως από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδας και στα δύο ρεύματα και

Στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λ. Μεσογείων

