Τις ανατριχιαστικές πράξεις του αστυνομικού της Βουλής αποκαλύπτει η πρόταση του εισαγγελέα, που τον παραπέμπει σε δίκη για τη συστηματική κακοποίηση των παιδιών του

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε», κατέθεσαν τα παιδιά του
Κατηγορούμενος με τον… μισό ποινικό κώδικα, όσον αφορά σεξουαλικά εγκλήματα, σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία βρίσκεται ο πρώην αστυνομικός της Βουλής.

Ο 46χρονος, που κακοποιούσε συστηματικά τη σύζυγο και τα παιδιά τους, θα καθίσει στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών στις 7 Ιανουαρίου 2026. Δίπλα του θα είναι η 35χρονη γυναίκα του, επίσης κατηγορούμενη για αδικήματα.

Η Real News αποκαλύπτει την πρόταση του εισαγγελέα εφετών Αθηνών, με την οποία παραπέμπει την υπόθεση στο ακροατήριο.

Το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες, όπως ο βιασμός κατ’ εξακολούθηση, η πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή, κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και η ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η φρίκη αποτυπώνεται και στις απολογίες των κατηγορούμενων, καθώς και στις καταθέσεις των παιδιών τους. «Ο πατέρας μου μας βαρούσε, όπως και τη μητέρα μας. Με έχει βαρέσει με σφαλιάρες, με σήκωνε στον αέρα και έπεφτα κάτω και χρησιμοποιούσε το γκλομπ που έχουν οι αστυνομικοί. Μας έκαιγε, εμένα ειδικά, στο στήθος με τον αναπτήρα. Φοβόμουν, βαρούσε πάρα πολύ και με ζωστήρα. Μας πατούσε με τα παπούτσια του», έχει καταθέσει ένα από τα παιδιά της οικογένειας, όπως γράφει η Real News.

Σοκ προκαλεί και η μαρτυρία ενός άλλου παιδιού: «Με τραβούσε από τα μαλλιά, με πατούσε, με κλωτσούσε και μου έριχνε μπουνιές και σφαλιάρες. Είχε βάλει τον αδελφό μου, όταν ήταν μικρός, σε έναν κουβά με νερό και τον έπνιγε. Είχε πάρει δύο αδελφές μου στην κρεβατοκάμαρα, τις ξεγύμνωσε και τις χτυπούσε με το γκλομπ», αποκαλύπτει.

