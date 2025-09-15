Θεσσαλονίκη: Δίδυμο νεαρών «έγδυνε» αυτοκίνητα για 6 μήνες – Άρπαξαν 5.500 ευρώ, κινητά και συσκευές

Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, οδήγησε στην εξιχνίαση περιπτώσεων κλοπών από οχήματα στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο Έλληνες ηλικίας 26 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δύο νεαροί, από τέλη Απριλίου έως αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους διέπραξαν από κοινού 9 κλοπές από σταθμευμένα αυτοκίνητα, από το οποία αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 5.500 ευρώ και 400 λέι Ρουμανίας, κινητά τηλέφωνα, διάφορες συσκευές, είδη ένδυσης και προσωπικά έγγραφα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

