Ρόδος: Έκρυψαν 800 γραμμάρια κοκαΐνης σε πλυντήριο στο πάρκο Ροδινιού - Τρεις συλλήψεις

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις άνδρες, ηλικίας 30, 28 και 31 ετών, αλβανικής υπηκοότητας

Μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκαλύφθηκε στη Ρόδο, χθες, Σάββατο (20/9), όταν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών -αλβανικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν επιμελώς κρύψει ποσότητα κοκαΐνης περίπου 800 γραμμαρίων σε πλυντήριο, σε χώρο μέσα στο πάρκο Ροδινιού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική της Ρόδου», οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν και σε τρίτο άτομο που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο και αποδείχθηκε ότι βρισκόταν παράτυπα στη χώρα. Η επιχείρηση κορυφώθηκε με κατ’ οίκον έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, αποκαλύπτοντας πτυχές ενός οργανωμένου μηχανισμού διακίνησης.

Η υπόθεση, όπως αποτυπώνεται στα αστυνομικά έγγραφα, περιλαμβάνει οργανωμένη απόκρυψη μεγάλων ποσοτήτων σε δημόσιο χώρο, επαναλαμβανόμενες αγοραπωλησίες, αντίσταση κατά τη σύλληψη και παράλληλες παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και προστασίας δεδομένων.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις άνδρες, ηλικίας 30, 28 και 31 ετών, αλβανικής υπηκοότητας.

Σε βάρος των δύο πρώτων αποδίδεται παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ στον 30χρονο αποδίδεται επιπλέον παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στον 28χρονο βία κατά υπαλλήλων. Οι δύο νεότεροι και ο 31χρονος κατηγορούνται επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία χωρίς σύλληψη, λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, σε βάρος δύο ακόμη προσώπων: ενός 30χρονου Βούλγαρου υπηκόου και ενός 44χρονου ημεδαπού, για τους οποίους περιγράφονται συναλλαγές με κοκαΐνη σε προγενέστερες ημερομηνίες.

