Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά για να παίρνω πιο εύκολα αποφάσεις»

Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το μεσημέρι γνωστή influencer, καθώς συνελήφθη στη Ρόδο για διακίνηση «ροζ κοκαΐνης»

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά για να παίρνω πιο εύκολα αποφάσεις»
Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη influencer από τη Ρόδο, στην κατοχή της οποίας εντοπίστηκε ποσότητα «ροζ κοκαΐνης». Της επιβλήθηκαν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μήνυση εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, που κατήγγειλε ότι η νεαρή γυναίκα δεν είχε επιστρέψει το όχημα ούτε είχε καταβάλει το μίσθωμα. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Ρόδου. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο σακουλάκια με «ροζ κοκαΐνη» συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι η ποσότητα προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση και θα της αρκούσε για περίπου έναν μήνα. Όπως ανέφερε, οδηγήθηκε στη χρήση κοκαΐνης μέσα από παρέες φίλων, ενώ επικαλέστηκε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και επεισόδια κατάθλιψης.

«Μέσω φίλων μπήκα στα ναρκωτικά, με τη βοήθειά τους μπορούσα να παίρνω αποφάσεις γρηγορότερα. Η κοκαΐνη ήταν για προσωπική χρήση», υποστήριξε η 28χρονη.

Για τις ζυγαριές ακριβείας ισχυρίστηκε ότι η μία χρησιμοποιούνταν για να ζυγίζει τις δόσεις που λάμβανε, μία δεύτερη για αποσκευές, ενώ τις υπόλοιπες δύο τις είχε κρατήσει ως «δώρο» από την τελευταία προμήθεια που προμηθεύτηκε από άτομο με το όνομα «Τόμι». Τέλος, εξήγησε ότι επέλεξε να αφήσει την ουσία στο αυτοκίνητο ώστε να μην αντιληφθεί η οικογένειά της την εξάρτησή της.

