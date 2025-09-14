Ανησυχία για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, εμφανίστηκε με γύψο – Δείτε εικόνα

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να ανησυχήσουν, καθώς εμφανίστηκε με το χέρι σε γύψο σε φωτογραφία που δημοσίευσε την Παρασκευή (12/09).

Η γνωστή influencer, που μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη ζωή της στα κοινωνικά δίκτυα, ανέβασε story στο Instagram από την πτήση της, όπου ποζάρει χαλαρή στη θέση του αεροπλάνου.

Φυσικά «μαγνήτισε» όλα τα βλέμματα το χέρι της, το οποίο βρισκόταν σε γύψο, με εκείνη να μη χάνει το χιούμορ της, σχολιάζοντας με αυτοσαρκασμό: «Ότι ήθελα να βάλω και ρολόι η κουλή, με ξεπερνάει».

Παράλληλα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξέφρασε και το παράπονο που θα έχανε τον αγώνα της Ελλάδας με την Τουρκία στη Ρίγα για το Ευρωμπάσκετ, γράφοντας πως δεν θα μπορέσει να τον παρακολουθήσει. Τελικά, η εθνική μας δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας την ήττα από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.