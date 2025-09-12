Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Θα διεκδικήσει το χάλκινο

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνιση της στο Eurobasket 2025, γνώρισε «βαριά» ήττα (68-94) από την ανώτερη Τουρκία του Εργκίν Αταμάν και καλείται να ανασυγκροτηθεί, ώστε να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό με τη Φινλανδία.

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Θα διεκδικήσει το χάλκινο
Το όνειρο της συμμετοχής στον τελικό, έπειτα από 20 χρόνια, μετατράπηκε σε… εφιάλτη για την Εθνική, με τον Ερτζάν Οσμάνι να ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό γι’ αυτό.

Ο παίκτης της Εφές έκανε μυθική εμφάνιση, μετρώντας 28 πόντους με 11/15 σουτ και μαζί με τους Αλπερέν Σενγκούν (15π., 12ριμπ., 6ασ.) ηγήθηκαν την πολύ καλής ομάδας του Εργκίν Αταμάν, η οποία αποδείχθηκε ανώτερη κι έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι. Οι Τούρκοι έβγαλαν εκτός παιχνιδιού τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ανάγκασαν τους διεθνείς σε 22 λάθη κι εξασφάλισαν εύκολα τη δεύτερη συμμετοχή τους σε Eurobasket και πρώτη μετά το 2001! Θα διεκδικήσουν το πρώτο χρυσό τους κόντρα στη Γερμανία, στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (21:00, 14/09).

Η Ελλάδα, από την άλλη, βρέθηκε σε τραγικό βράδυ κι επέτρεψε από τα πρώτα λεπτά στους αντιπάλους της να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη καλούνται να ανασυγκροτηθούν άμεσα, ενόψει του μικρού τελικού με τη Φινλανδία, όπου θα διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το χάλκινο μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι, καθώς θα είναι το πρώτο μετάλλιο σε Eurobasket, έπειτα από 16 χρόνια!

Η εξέλιξη του Ελλάδα - Τουρκία

Οι διεθνείς δεν μπήκαν καλά στον αγώνα, έχοντας 0/4 σουτ, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία, η οποία μπήκε με 7-0 (2’) και βρέθηκε ακόμα και στο +9 (12-3 στο 4’). Πρωτοστάτης στο δυναμικό ξεκίνημα της ομάδας του Αταμάν ήταν ο Οσμάνι, ο οποίος πέτυχε τους 11 από τους πρώτους 15 πόντους της. Ο ψηλός της Εφές έκανε την εμφάνιση της… ζωής του στο πρώτο δεκάλεπτο (14π. με 5/6 σουτ), συμβάλλοντας τα μέγιστα, ώστε οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν 7 ασίστ για μόλις ένα λάθος, να βρεθούν στο +12 (22-10 στο 8’).

Η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε προβλήματα, επιτρέποντας 5 επιθετικά στους αντιπάλους, ενώ υπέπεσε και σε 5 λάθη, με αποτέλεσμα να αναγκάσει τον Σπανούλη να ανακατέψει συνεχώς την τράπουλα. Η Εθνική μείωσε σε 20-26 (12’), αλλά η πληγή των λαθών επέτρεψε στους παίκτες του Αταμάν, όχι μόνο να μείνουν σε θέση οδηγού, αλλά να στείλουν και τη διαφορά για πρώτη φορά στους 13 πόντους (33-20, 5’36’’ για το ημίχρονο). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε εκείνο το σημείο τα λάθη ήταν 9-1!

Οι γείτονες έπαιζαν με ψυχολογία και με τον Σενγκούν να μην σκοράρει, αλλά να δημιουργεί (6 ασίστ) για τους συμπαίκτες του, η διαφορά «εκτοξεύθηκε» στο +21 (45-24 στο 18’). Οι παίκτες του Αταμάν πήραν 17 πόντους, από τα 12 ελληνικά λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα, η Ελλάδα θεωρητικά θα έπρεπε να μπει με το… μαχαίρι στα δόντια για να μειώσει, στην πράξη, όμως, η εικόνα παρέμεινα ίδια. Ο Οσμάνι έφτασε τους 20 πόντους με 8/10 σουτ κι η διαφορά έφτασε στο +23 (57-34 στο 23’), ενώ λίγο αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν μπροστά με 26 πόντους (64-38 στο 25’).

Το υπόλοιπο του αγώνα, επί της ουσίας, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους διεθνείς να προσπαθούν να «ροκανίσουν» τη διαφορά και τους Τούρκους να ελέγχουν απόλυτα το ματς. Ο Γιάννης έγινε διψήφιος στο 31’, την ώρα που ο Οσμάνι μετρούσε 25 πόντους με 5/6 τρίποντα σε 29 λεπτά! Στα τελευταία λεπτά ο Βασίλης Σπανούλης μπήκε σε… mood διαχείρισης, ενόψει και του μικρού τελικού που δίνει μετάλλιο, με τη διαφορά να φτάνει ως το +30 (91-61 στο 38’), για την ομάδα του Αταμάν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94.
ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3), Καλαϊτζάκης 11 (1), Παπανικολάου 2, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3, Γ. Αντετοκούνμπο 12 (12ριμπ., 5ασ.), Κ. Αντετοκούνμπο 6, Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3.
ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 14 (1τρ., 5ασ.), Χάζερ 7 (7ασ.), Σανλί, Όσμαν 17 (2), Μπιτίμ 6 (1), Κορκμάζ 7, Σενγκούν 15 (12ριμπ., 6ασ.), Οσμάνι 28 (6τρ., 6ριμπ.), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπάχι, Γιούρτσεβεν.

