Eurobasket 2025: Περιμένει το Τουρκία - Ελλάδα η Γερμανία - Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός!
Η Γερμανία επικράτησε της Φινλανδίας και προκρίθηκε στον τελικό του Eurobasket 2025 και περιμένει τον νικητή του Τουρκία – Ελλάδας.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με τον Σρέντερ να κάνει double-double και το επιθετικό της ταλέντο να ξεχειλίζει, η Γερμανία δεν προβληματίστηκε (νίκησε 98-86) απ’ τον ενθουσιασμό των Φινλανδών και έγινε η πρώτη φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Έτσι, στον τελικό της Κυριακής (14/9) η Γερμανία περιμένει να μάθει αντίπαλο από το Τουρκία - Ελλάδα, έχοντας μοναδικό στόχο την κορυφή της Ευρώπης. Οι Φινλανδοί έτσι κι αλλιώς ήταν το αουτσάιντερ και θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στον «μικρό» τελικό που θα διεξαχθεί την ίδια μέρα.
Οι τελικοί του Eurobasket 2025
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
- «Μικρός» Τελικός: Τουρκία ή Ελλάδα - Φινλανδία (17:00 - ΕΡΤ1, Novasports Start)
- «Μεγάλος» Τελικός: Τουρκία ή Ελλάδα - Γερμανία (21:00 - ΕΡΤ1, Novasports Start)
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02 ∙ BOMBER
Η Γάζα και οι πολιτικές συγγένειες
19:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
LIVE: Ο Μητσοτάκης συνομιλεί με τον γκουρού της AI Demis Hassabis
19:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μουσική, λάμψη και… Ζαμπέτας στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!
18:48 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανακαλύψτε τι υπάρχει γύρω σας: Η Αγορά Viber ξεκινά στην Ελλάδα
18:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Van Gogh: The Immersive Experience από τις 22 Οκτωβρίου στο Γουδί
18:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο
16:05 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
15:32 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ