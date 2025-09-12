Ελλάδα - Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού στο Eurobasket 2025

Ελάχιστες ώρες έχουν απομείνει για την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με την FIBA να ανακοινώνει τους διαιτητές της μεγάλης αναμέτρησης.

Αυτοί θα είναι οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και Χόρζε Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), που ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απ’ το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Στις εξέδρες αναμένονται μέχρι 2.000 Έλληνες φίλαθλοι για να βοηθήσουν την επίσημη αγαπημένη. Έντονη παρουσία θα έχουν και οι Τούρκοι.

Τα δεδομένα για Οσμάν στην Τουρκία

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Τσέντι Όσμαν να ακολουθεί ένα μέρος του πρωινού χαλαρώματος της ομάδας του, αλλά ακόμα ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον αποψινό μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Ελλάδα.

Ο τραυματισμός του Όσμαν στον τελευταίο αγώνα της ομάδας του, τον άφησε εκτός προπόνησης των Τούρκων, με τον Εργκίν Αταμάν από την πρώτη στιγμή να τονίζει πως το αν θα είναι σε θέση να παίξει κόντρα στην Ελλάδα θα είναι κάτι που θα φανεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Διαβάστε επίσης