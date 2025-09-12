Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket 2025 Ελλάδα - Τουρκία έχει αρχίσει.

Γιάννης Κουβόπουλος

Εθνική Ελλάδας
Η ώρα και το κανάλι του ημιτελικού
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πιο μεγάλη μέρα του «πολέμου», έφτασε. Το Eurobasket 2025 στο προτελευταίο βήμα του, με τη διεξαγωγή των ημιτελικών. Τέσσερις ομάδες «παλεύουν» για τον τελικό, για τα τρία μετάλλια, για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ελλάδας. Η οποία έχει σε λίγες ώρες, ματς γεμάτο ιδιαιτερότητες απέναντι στην Τουρκία.

Για πολλούς είναι πρόωρος τελικός. Αγώνας που ξεπερνά τον ίδιο τον αθλητισμό. Ένα πραγματικό ντέρμπι, με έπαθλο τον τελικό και το μετάλλιο. Κάτι που η χώρα μας δεν έχει «γευτεί» από το 2009. Οι Τούρκοι έχουν κι αυτή ανάλογη «δίψα», μια και η τελευταία δική τους επιτυχία ήταν το 2001 όταν και έφτασαν στον τελικό.

Η Arena Riga θα φιλοξενήσει στις 21:00, τον αγώνα που περιμένει να δει όλη η Ευρώπη. Ελλάδα – Τουρκία, Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αλπερέν Σενγκούν. Κι όποιος αντέξει…

Η Τουρκία έχει 7-0 ρεκόρ στο τουρνουά, ενώ η Ελλάδα έχει ηττηθεί σε αδιάφορο ματς από τους Βόσνιους. Στην ιστορία των δύο ομάδων έχουν διεξαχθεί 14 αγώνες, απ’ τους οποίους τους 11 έχει νικήσει η γαλανόλευκη και μόλις 3 οι γείτονες.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει γεμάτο το… οπλοστάσιό του. Με εξαιρετική ψυχολογία και τεράστια αποφασιστικότητα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας, ο Κώστας Παπανικολάου και τα υπόλοιπα παιδιά, ετοιμάζονται για «μάχη» ψυχής, πέρα από ταλέντου. Με ένα έπαθλο που θέλουν να γευτούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Από την άλλη, το μεγάλο ερωτηματικό για τον Εργκίν Αταμάν είναι ο Τζέντι Όσμαν. Ο εκ των κορυφαίων της Τουρκίας στο τουρνουά, τραυματίστηκε με την Πολωνία και δεν προπονήθηκε τις τελευταίες δύο μέρες. Είχε ενοχλήσεις και όπως είπε κι ο προπονητής του, είναι απόφαση που θα ληφθεί την ώρα του αγώνα.

Η Εθνική μας θέλει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο, τον εκπληκτικό Σενγκούν. Παράλληλα, η Τουρκία είναι η καλύτερη ομάδα στο σουτ, οπότε χρειάζεται προσοχή και σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη, μοιάζει ευάλωτη στο transition, κάτι που με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να γίνει το μεγάλο όπλο της γαλανόλευκης.

https://www.instagram.com/reel/DOfgWi8Abg5/

Σε κάθε περίπτωση μοιάζει με μια ισοδύναμη «μάχη» που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ανάμεσα σε δυνατές ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν από έναν αστέρα του ΝΒΑ που κάνει εξαιρετικό τουρνουά, διαθέτουν έμπειρους παίκτες της EuroLeague, ενθουσιασμό και τεράστια θέληση για διάκριση με το εθνόσημο.

Στις εξέδρες αναμένονται μέχρι 2.000 Έλληνες φίλαθλοι για να βοηθήσουν την επίσημη αγαπημένη. Έντονη παρουσία θα έχουν και οι Τούρκοι.

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απ’ το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ιστορική Φιλαρμονική Εταιρία Κέρκυρας «Παλαιά» στο Ηρώδειο για μία μοναδική μουσική παράσταση στις 20 Σεπτεμβρίου

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Διαφωνεί με τον Τραμπ ο Τουσκ - Η εισβολή ρωσικών drones «δεν ήταν λάθος»

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού – «Φοβάμαι για το μέλλον της μονής» – Τι είπε για την περιουσία και από ποιους ζήτησε συγγνώμη

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,2% του τζίρου των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ιδεολογία και οι απόψεις που τον έκαναν δημοφιλή - Τα viral debates στα πανεπιστήμια και πώς απαντούσε στους επικριτές του

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον γκουρού του AI Ντέμη Χασάμπη για τη μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για πάνω από 11 χιλιάδες προϊόντα «μαϊμού»

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Βόρεια Κορέα: Θανατική ποινή και εκτέλεση για όσους παρακολουθούν και διανέμουν ταινίες και σειρές από τη Νότια Κορέα!

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία: Κοντά στους 100.000 φτάνουν οι άνω των 100 ετών

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πήρε νέα προθεσμία για τις «ιερές μπίζνες» ο κληρικός με τα «ροζ βίντεο»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του υπόπτου «κλειδί» για την ταυτότητα του δράστη - Δώρο από το «Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία»

12:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η ΑΕΚ δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή για την κατάκτηση του Conference League

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σερβιτόρος πήγε να σπάσει νέο ρεκόρ μεταφοράς μπύρας και τα έκανε… μούσκεμα – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του υπόπτου «κλειδί» για την ταυτότητα του δράστη - Δώρο από το «Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε - Οι αρχές συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ιδεολογία και οι απόψεις που τον έκαναν δημοφιλή - Τα viral debates στα πανεπιστήμια και πώς απαντούσε στους επικριτές του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη αστάθεια τις επόμενες ημέρες - Πότε κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πότε έρχονται οι κλήσεις στα κινητά – Μπαίνουν οι κάμερες, θα μπορούν και οι Δήμοι να βάζουν δικές τους

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ