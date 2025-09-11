Eurobasket 2025: Η «μάχη» της εξέδρας, πόσοι Έλληνες και Τούρκοι αναμένονται στο γήπεδο

Το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, αναζητά η Εθνική ομάδα μπάσκετ. Η γλύκα της επιτυχίας στο Eurobasket, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη αν έρθει μετά από επικράτηση επί της Τουρκίας στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Ο αγώνας της Παρασκευής (12/9) μοιάζει με «τελικό», καθώς νίκη φέρνει το μετάλλιο στην Ελλάδα!

Όπως είναι λογικό, ίδια συναισθήματα έχουν και στην απέναντι πλευρά. Με το πάθος να ξεχειλίζει και τη «δίψα» τους επίσης, αφού δεν έχουν επιτυχία στο Eurobasket από το 2001, όταν και διοργάνωσαν το τουρνουά.

Έτσι, στο πλευρά των δύο Εθνικών ομάδων θα βρεθούν πολλοί φίλαθλοι στην Arena Riga. Στην πρωτεύουσα της Λετονίας αναμένονται πολλές πτήσεις τσάρτερ από την Ελλάδα και την Τουρκία, προκειμένου να προστεθούν στους υπάρχοντες φίλους των δύο ομάδων.

Για τη χώρα μας, έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ. Τρεις από Αθήνα και δύο από Θεσσαλονίκη. Αυτές θα μεταφέρουν στη χώρα της Βαλτικής φιλάθλους της γαλανόλευκης.

Οι προβλέψεις, θέλουν τους Έλληνες να είναι περίπου 1.500-2.000 στο γήπεδο. Αριθμός ικανός να δημιουργήσει μια θερμή εξέδρα στηρίζοντας τα παιδιά της επίσημης αγαπημένης.

Από την άλλη και οι Τούρκοι έχουν προγραμματίσει αρκετές πτήσεις τσάρτερ, τόσο από την Κωνσταντινούπολη όσο κι απ’ την Άγκυρα. Ο αριθμός των φιλάθλων από τη γειτονική χώρα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1.000 τουλάχιστον. Όμως κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πόσοι θα είναι οι Τούρκοι, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός που ζει στην κεντρική Ευρώπη (ειδικά στη Γερμανία) και δεν αποκλείεται να ταξιδέψουν αρκετοί κι από εκεί.