Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

Απόλυτο ντέρμπι στους ημιτελικούς του Eurobasket, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Τουρκία, γνωρίζοντας πως η νίκη τη φέρνει εκεί που έχει να βρεθεί από το 2009, στο βάθρο της διοργάνωσης.

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
Η πιο μεγάλη μέρα του «πολέμου», έφτασε. Το Eurobasket 2025 στο προτελευταίο βήμα του, με τη διεξαγωγή των ημιτελικών. Τέσσερις ομάδες «παλεύουν» για τον τελικό, για τα τρία μετάλλια, για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ελλάδας. Η οποία έχει σε λίγες ώρες, ματς γεμάτο ιδιαιτερότητες απέναντι στην Τουρκία.

Για πολλούς είναι πρόωρος τελικός. Αγώνας που ξεπερνά τον ίδιο τον αθλητισμό. Ένα πραγματικό ντέρμπι, με έπαθλο τον τελικό και το μετάλλιο. Κάτι που η χώρα μας δεν έχει «γευτεί» από το 2009. Οι Τούρκοι έχουν κι αυτή ανάλογη «δίψα», μια και η τελευταία δική τους επιτυχία ήταν το 2001 όταν και έφτασαν στον τελικό.

Η Arena Riga θα φιλοξενήσει στις 21:00, τον αγώνα που περιμένει να δει όλη η Ευρώπη. Ελλάδα – Τουρκία, Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αλπερέν Σενγκούν. Κι όποιος αντέξει…

Η Τουρκία έχει 7-0 ρεκόρ στο τουρνουά, ενώ η Ελλάδα έχει ηττηθεί σε αδιάφορο ματς από τους Βόσνιους. Στην ιστορία των δύο ομάδων έχουν διεξαχθεί 14 αγώνες, απ’ τους οποίους τους 11 έχει νικήσει η γαλανόλευκη και μόλις 3 οι γείτονες.

mats.jpg

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει γεμάτο το… οπλοστάσιό του. Με εξαιρετική ψυχολογία και τεράστια αποφασιστικότητα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας, ο Κώστας Παπανικολάου και τα υπόλοιπα παιδιά, ετοιμάζονται για «μάχη» ψυχής, πέρα από ταλέντου. Με ένα έπαθλο που θέλουν να γευτούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους.

Από την άλλη, το μεγάλο ερωτηματικό για τον Εργκίν Αταμάν είναι ο Τζέντι Όσμαν. Ο εκ των κορυφαίων της Τουρκίας στο τουρνουά, τραυματίστηκε με την Πολωνία και δεν προπονήθηκε τις τελευταίες δύο μέρες. Είχε ενοχλήσεις και όπως είπε κι ο προπονητής του, είναι απόφαση που θα ληφθεί την ώρα του αγώνα.

Η Εθνική μας θέλει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο, τον εκπληκτικό Σενγκούν. Παράλληλα, η Τουρκία είναι η καλύτερη ομάδα στο σουτ, οπότε χρειάζεται προσοχή και σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη, μοιάζει ευάλωτη στο transition, κάτι που με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να γίνει το μεγάλο όπλο της γαλανόλευκης.

Σε κάθε περίπτωση μοιάζει με μια ισοδύναμη «μάχη» που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ανάμεσα σε δυνατές ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν από έναν αστέρα του ΝΒΑ που κάνει εξαιρετικό τουρνουά, διαθέτουν έμπειρους παίκτες της EuroLeague, ενθουσιασμό και τεράστια θέληση για διάκριση με το εθνόσημο.

Στις εξέδρες αναμένονται μέχρι 2.000 Έλληνες φίλαθλοι για να βοηθήσουν την επίσημη αγαπημένη. Έντονη παρουσία θα έχουν και οι Τούρκοι.

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απ’ το Novasports Start και την ΕΡΤ1.

Νωρίτερα (17:00) η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στον πρώτο ημιτελικό, με ξεκάθαρο φαβορί τους Παγκόσμιους πρωταθλητές, κόντρα στην φιλόδοξη σκανδιναβική χώρα.

EUROBASKET – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

17:00 Γερμανία – Φινλανδία Novasports Start

21:00 Ελλάδα – Τουρκία Novasports Start & ΕΡΤ1

ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

«Μικρός» Τελικός 17:00

«Μεγάλος» Τελικός 21:00

