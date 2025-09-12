Τουρκία – Ελλάδα: Sold out… προ των πυλών στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025

Κατάμεστη αναμένεται να είναι η Arena Riga στη μάχη της «γαλανόλευκης» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ελλάδα και Τουρκία θα τεθούν αντιμέτωπες με… έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Στην ιστορία των δύο ομάδων έχουν διεξαχθεί 14 αγώνες, απ’ τους οποίους τους 11 έχει νικήσει η γαλανόλευκη και μόλις 3 οι γείτονες.

Το 15ο συναπάντημα τους οδεύει προς sold out, καθώς μέχρι τις 17:00 είχε απομείνει λιγότερα από 250 εισιτήρια. Οι Έλληνες που θα βρεθούν στις κερκίδες αναμένεται να είναι περίπου 2.000, ενώ λίγο λιγότεροι θα είναι οι Τούρκοι.

Το Τουρκία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (12/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤ1.

