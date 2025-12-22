ΑΕΚ: «Είναι περίοδος αποφάσεων, φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι, παρά την εξαιρετική πορεία της ΑΕΚ, τίποτα δεν έχει κατακτηθεί, αποθέωσε τη νοοτροπία των παικτών του, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για ενίσχυση.

ΑΕΚ: «Είναι περίοδος αποφάσεων, φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ με ανατροπή και θα κάνει γιορτές στην κορυφή της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε ότι πλέον είναι περίοδος λήψης αποφάσεων κι υπογράμμισε ότι μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα δουλεύουν στενά και καθημερινά για την ενίσχυση της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Κλείνουμε το έτος με ένα πολύ καλό τρόπο. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μετά από έξι μήνες είμαστε στους 16 της Ευρώπης, στα προημιτελικά του Κυπέλλου και στην κορυφή του πρωταθλήματος. Η χρονιά ξεκίνησε καλά, μετά ήρθε μια κάμψη, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες πάμε πολύ καλά. Πολλά ευχαριστώ στους φιλάθλους μας για τη στήριξη και για τη σημερινή νίκη που οφείλεται και σε αυτούς Το δικό τους καύσιμο μας έδωσε δύναμη όταν ήμασταν κουρασμένοι. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, μόνο κάποιες παραπάνω μέρες ξεκούρασης. Όλα θα κριθούν τον Μάιο. Πρέπει να έχουμε απόλυτη συγκέντρωση, να ανασυνταχθούμε, να επανέλθουν οι τραυματίες και να έχουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό παικτών στη διάθεσή μας. Η άνοιξη δεν θα είναι εύκολη για μας. Μετά τις γιορτές έρχονται δύσκολες αναμετρήσεις από τις 11 του Γενάρη ως τις 15 του Φλεβάρη που θα είναι μια σημαντική περίοδος και πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι για αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το πρότζεκτ μόλις ξεκίνησε. Έχουμε πολλά πράγματα εκτός και εντός των γραμμών του γηπέδου να κάνουμε. Απαιτείται υπομονή. Πρέπει και στις τρεις διοργανώσεις να συνεχίσουμε να πολεμάμε και να συνεχίσουμε το πρότζεκτ της αναδόμησης».

Για τις ανατροπές της ΑΕΚ: «Έχουμε κάνει πολλές. Είναι θετικό, αλλά καλύτερα είναι να έχεις τον έλεγχο του αγώνα. Η σημερινή αναμέτρηση δεν μου άρεσε. Δεν ήμασταν στο γήπεδο στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο πήραμε τον έλεγχο και δικαιούμασταν τη νίκη. Δεν ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι. Σε αυτό το σερί η απόδοσή μας ήταν καλή, σήμερα δεν συνέβη, αλλά είχαμε στερέψει από ενέργεια. Γνώριζα ότι στα τελευταία ματς πριν τα Χριστούγεννα δεν νικάγαμε, ήταν καταστροφικό, μου πέρασε από το μυαλό, αλλά δεν συνέβη. Με την ποιότητά μας κερδίσαμε και αυτό το στατιστικό. Αυτό είναι δείγμα νοοτροπίας και έπαιξε ρόλο σήμερα. Εγώ θέλω να κερδίζω και σιχαίνομαι την ήττα. Και οι παίκτες σιχαίνονται την ήττα, έχει περάσει και σε αυτούς αυτό και το απέδειξαν ξανά σήμερα στο γήπεδο».

Για το αν η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε λόγω του συστήματος του αντιπάλου ή της κακής απόδοσης της ομάδας: «Προετοιμάσαμε καλά την αναμέτρηση. Είχαμε προβλέψει το σύστημα του αντιπάλου. Δεν είχαμε καλή απόκριση, υπήρξαν κάποια αδύναμα σημεία στη δική μας συμπεριφορά. Και οι αλλαγές βοήθησαν όλες πάρα πολύ, κυρίως ο Μάνταλος και ο Κοϊτά έδωσαν την ενέργεια και βοήθησαν στην ανατροπή. Είναι παίκτες που έπαιζαν συνεχόμενες αναμετρήσεις, υπήρξε και η συναισθηματική κόπωση, αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Οι οπαδοί έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο που μας έδωσαν την ώθηση τη στιγμή που τη χρειαζόμασταν».

Για τις σκέψεις του πάνω στις μεταγραφές που αναμένεται να γίνουν και στη διαχείριση που θα πρέπει να κάνει καθώς θα έχει πολλές επιλογές στο ρόστερ: «Είναι η περίοδος λήψης αποφάσεων. Φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας. Τώρα έχουν εκτοξευτεί οι προσδοκίες και πρέπει να τις υλοποιήσουμε. Έχουμε τη διακοπή που δεν μου αρέσει αν και το χρειάζονται οι παίκτες. Όταν υπάρχει ρυθμός προτιμάω να παίζουμε. Είμαστε σε καλή κατάσταση με τους τραυματίες. Πιστεύω με τον Άρη θα είναι όλοι διαθέσιμοι πλην του Περέιρα που θα είναι εκτός για 4 με 5 βδομάδες. Οι Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς θα προπονούνται πλήρως μια εβδομάδα πριν την αναμέτρηση με τον Αρη. Δουλεύουμε στενά με τον Ριμπάλτα καθημερινά για τις μεταγραφές για να βρούμε τις λύσεις που θα δώσουν ενέργεια στην ομάδα. Θέλουμε παίκτες με προοπτική για το μέλλον. Πρέπει τώρα να ξεκουραστούμε για επτά μέρες και εγώ θα γυρίσω στο σπίτι μου, να φρεσκάρουμε στο μυαλό μας και να έχουμε ενέργεια για να παραμείνουμε στο υψηλό επίπεδο που είμαστε. Για τη λίστα της UEFA, δεν σημαίνει ότι οι τρεις παίκτες που είναι εκτός, θα είναι μέσα τότε. Αλλά ως τον Μάρτιο έχουμε χρόνο να το δούμε. Προηγούνται αρκετές εγχώριες αναμετρήσεις».

