Σαρώνει και στο youtube ο Γιαμάλ: Ένα εκατομμύριο ακόλουθοι σε 48 ώρες

Είναι ο σούπερ σταρ της νέας εποχής. Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει θραύση στους αγωνιστικούς χώρους, ενώ ό,τι ακουμπά γίνεται… χρυσάφι. Σε αυτό το πλαίσιο και η κίνησή του να ανοίξει κανάλι στο youtube.

Στην συγκεκριμένη πλατφόρμα ανέβασε το πρώτο του βίντεο πριν περίπου 48 ώρες. Διάρκειας 10 λεπτών και 55 δευτερολέπτων. Σε αυτό δείχνει το σπίτι του, ενώ είναι σε διαδικασία μετακόμισης.

Η ανταπόκριση των φιλάθλων και των θαυμαστών του, ήταν εντυπωσιακή. Μέσα σε 48 ώρες, το βίντεο είχε σχεδόν 5,5 εκατ. προβολές. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, στο κανάλι του έγιναν περισσότερες από 1.000.000 εγγραφές.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της ανταπόκρισης, αρκεί η σύγκριση με άλλα αστέρια του ποδοσφαίρου. Ο Μπέλιγχαμ της Ρεάλ σε ένα χρόνο έχει 913.000 εγγεγραμμένους ακόλουθους. Ο Βινίσιους χρειάστηκε έξι χρόνια για να φτάσει τα 2,4 εκατ. Ο Νεϊμάρ είναι στην πλατφόρμα 15 χρόνια και μετρά 4,5 εκατ. ακόλουθους.