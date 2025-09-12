Eurobasket 2025, Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Ανώτερη και στον τελικό η παγκόσμια πρωταθλήτρια

Με τον Σρέντερ να κάνει double-double και το επιθετικό της ταλέντο να ξεχειλίζει, η Γερμανία δεν προβληματίστηκε απ’ τον ενθουσιασμό των Φινλανδών και έγινε η πρώτη φιναλίστ του Ευρωμπάσκετ.

Ο πρώτος ημιτελικός του Eurobasket 2025 στη Ρίγα, είχε ξεκάθαρο φαβορί. Η Γερμανία δικαιολόγησε τον τίτλο της, παίρνοντας με ευκολία και εμφατικά το εισιτήριο για τον τελικό. Επικρατώντας της Φινλανδίας με 98-86. Οι Σκανδιναβοί είχαν… εκρήξεις ενθουσιασμού στο ματς, όμως αυτές δεν ήταν αρκετές για να απειλήσουν ουσιαστικά την παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Έτσι, στον τελικό της Κυριακής (14/9) η Γερμανία περιμένει να μάθει αντίπαλο από το Ελλάδα – Τουρκία, έχοντας μοναδικό στόχο την κορυφή της Ευρώπης. Οι Φινλανδοί έτσι κι αλλιώς ήταν το αουτσάιντερ και θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στον «μικρό» τελικό που θα διεξαχθεί την ίδια μέρα.

Κορυφαίος για τους Γερμανούς ήταν ο εξαιρετικός Σρέντερ. Έκανε double-double απ’ τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, έχοντας τελικά 26 πόντους και 12 ασίστ. 22 πόντους πέτυχε ο Βάγκνερ, ο Τρίσταν Ντα Σίλβα είχε 13, ενώ από 10 σημείωσαν Μπόνγκα και Τάις. Για τους Φινλανδούς, 21 είχε ο Ενκάμουα, ενώ ο Μάρκανεν έμεινε στους 16. Από 12 είχαν Μούρινεν και Γιάντουνεν.

Το πρώτο δεκάλεπτο άρχισε με ενθουσιασμό και ενέργεια για τους Φινλανδούς που βρέθηκαν στο +7. Οι Γερμανοί αντέδρασαν γρήγορα, ανέτρεψαν την κατάσταση και πήραν αυτοί προβάδισμα φτάνοντας στο τέλος της περιόδου με σκορ 30-26. H ομάδα του Μουμπρού… πάτησε γκάζι και με σερί 8-0 ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Φτάνοντας στο ημίχρονο με το εντυπωσιακό 61-47.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια μέχρι τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου έμοιαζε πως θα κάνει περίπατο, φτάνοντας τη διαφορά στους 18 (70-52). Οι Φινλανδοί αντέδρασαν εντυπωσιακά όμως και μάζεψαν την απόσταση στους 6 (79-73) με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται 81-73.

Η τέταρτη περίοδος δεν προβλημάτισε καθόλου τους Γερμανούς. Πήγαν τη διαφορά ξανά σε διψήφια επίπεδα, τη διατήρησαν εκεί φτάνοντας μέχρι το +16 και χωρίς να προβληματιστούν έφτασαν στο 98-86 και πήραν το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ.

