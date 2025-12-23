Μεταγραφές, Euroleague: Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν

Ο 31χρονος γκαρντ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα του Βελιγραδίου, έρχεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο Πέιν, ο οποίος ήταν το Νο14 του draft το 2015, μετράει 10 σεζόν στο NBA, όπου φόρεσε τις φανέλες των Θάντερ, Μπουλς, Καβαλίερς, Σανς, Μπακς, Σίξερς, Νικς και Πέισερς.

Σε συνολικά 477 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη είχε μέσο όρο 7.8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.

Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!⚫️⚪️



Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Tridesetjednogodišnji američki plejmejker je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-belih.



Četrnaesti pik sa NBA drafta 2015. godine… pic.twitter.com/453S1mVA1w — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025

