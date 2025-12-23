Μεταγραφές, Euroleague: Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν
Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε η Παρτιζάν, η οποία επισημοποίησε τη συμφωνία με τον πρώην NBAer, Κάμερον Πέιν.
Ο 31χρονος γκαρντ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα του Βελιγραδίου, έρχεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.
Ο Πέιν, ο οποίος ήταν το Νο14 του draft το 2015, μετράει 10 σεζόν στο NBA, όπου φόρεσε τις φανέλες των Θάντερ, Μπουλς, Καβαλίερς, Σανς, Μπακς, Σίξερς, Νικς και Πέισερς.
Σε συνολικά 477 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη είχε μέσο όρο 7.8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.
