NBA: Ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ κυνηγάει το… στοιχειωμένο ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (βίντεο)

Ο «SGA» μέτρησε 31 πόντους στην επικράτηση (119-103) των Θάντερ επί των Γκρίζλις.

Με αυτό τον τρόπο έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του NBA που έφτασε τα 100 διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους και κυνηγάει την απόλυτη επίδοση που είναι 126 σερί ματς! Το ρεκόρ ανήκει στον Τσάμπερλεϊν, ο οποίος το πέτυχε τη διετία 1961-1963.

Επική ανατροπή οι Σέλτικς, τρίποντη ραψωδία οι Καβαλίερς!

Οι Σέλτικς βρέθηκαν να χάνουν 49-69 από τους Πέισερς, αλλά με μια επική ανατροπή επέστρεψαν από το -20 και νίκησαν 103-95. Κορυφαίος ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος σημείωσε τους 14 από τους συνολικά 31 πόντους του στην τελευταία περίοδο.

Οι Καβαλίερς σημείωσαν 24/44 τρίποντα και νίκησαν 139-132 τους Χόρνετς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σημειώνει 30 πόντους.

