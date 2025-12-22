Γιάννης Αντετοκούνμπο: No Giannis, no party για τους Μπακς – Μόλις μια νίκη σε έξι αγώνες!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στα…pits κι η σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς εξελίσσεται σε εφιάλτης, μετρώντας ρεκόρ 1-5 το διάστημα που αγωνίζονται δίχως τον «Greek Freak».
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα «Ελάφια» έδειξαν άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στους Τίμπεργουλφς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.
Οι Μπακς γνώρισαν στη Μινεάπολις την τρίτη σερί ήττα τους και πέμπτη στα έξι ματς που αγωνίζονται δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ με θλάση στη δεξιά γάμπα στις 3 Δεκεμβρίου.
Το Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 11-18 κι έχασε κι άλλο έδαφος στην προσπάθεια του να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα της Ανατολής, με τους δέκατους Μπουλς να είναι στο 13-15.
Οι αγώνες που έχουν δώσει οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:
- Μιλγουόκι – Φιλαδέλφεια 101-116
- Ντιτρόιτ – Μιλγουόκι 124-112
- Μιλγουόκι – Βοστώνη 116-101
- Μπρούκλιν – Μιλγουόκι 127-82
- Μιλγουόκι – Τορόντο 105-111
- Μινεσότα – Μιλγουόκι 103-100
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52 ∙ WHAT THE FACT
Οι θλιβερές ιστορίες πίσω από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια - Βίντεο
12:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Φλώρινα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ