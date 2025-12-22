Γιάννης Αντετοκούνμπο: No Giannis, no party για τους Μπακς – Μόλις μια νίκη σε έξι αγώνες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στα…pits κι η σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς εξελίσσεται σε εφιάλτης, μετρώντας ρεκόρ 1-5 το διάστημα που αγωνίζονται δίχως τον «Greek Freak».

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
AP Photo/Aaron Gash
ΜΠΑΣΚΕΤ
Τα «Ελάφια» έδειξαν άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στους Τίμπεργουλφς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Οι Μπακς γνώρισαν στη Μινεάπολις την τρίτη σερί ήττα τους και πέμπτη στα έξι ματς που αγωνίζονται δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ με θλάση στη δεξιά γάμπα στις 3 Δεκεμβρίου.

Το Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 11-18 κι έχασε κι άλλο έδαφος στην προσπάθεια του να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα της Ανατολής, με τους δέκατους Μπουλς να είναι στο 13-15.

Οι αγώνες που έχουν δώσει οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

  1. Μιλγουόκι – Φιλαδέλφεια 101-116
  2. Ντιτρόιτ – Μιλγουόκι 124-112
  3. Μιλγουόκι – Βοστώνη 116-101
  4. Μπρούκλιν – Μιλγουόκι 127-82
  5. Μιλγουόκι – Τορόντο 105-111
  6. Μινεσότα – Μιλγουόκι 103-100

