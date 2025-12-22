NBA: Τρίτη σερί ήττα οι Μπακς, οι Μπουλς πήραν τη ματσάρα των 302 πόντων – Όλα τα αποτελέσματα

Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει μετατρέψει σε… εφιαλτική τη σεζόν για τους Μπακς, οι οποίοι γνώρισαν ακόμα μια ήττα - Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

NBA
AP Photo/Abbie Parr
Το Μιλγουόκι πάλεψε, αλλά στο τέλος λύγισε 103-100 από τη Μινεσότα, γνωρίζοντας την τρίτη διαδοχική ήττα τους.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έκανε πολύ καλή εμφάνιση, «αγγίζοντας» το τριπλ νταμπλ (24π., 10ριμπ., 9ασ.), αλλά δεν έφτασε, καθώς οι Μπακς «πληγώθηκαν» από τον πρώην παίκτη τους, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο (18π. με 4/8 τρίποντα).

Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν άστοχος (7/24 εντός παιδιάς), ωστόσο στο τέλος έβαλε καθοριστικό σουτ για το 103-97, με το οποίο οι Τίμπεργουλφς «κλείδωσαν» τη νίκη.

Σε ένα παιχνίδι που μπήκαν συνολικά 302 πόντοι, οι Μπουλς νίκησαν 152-150 των Χοκς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν στο τέλος το ματς, αλλά ο Τρέι Γιάνγκ αστόχησε σε τρίποντο.

Ο εκπληκτικός Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 47 πόντους με 6/13 τρίποντα κι οι Νικς επιβλήθηκαν 132-125 των Χιτ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/12):

  • Ατλάντα – Σικάγο 150-152
  • Μπρούκλιν – Τορόντο 96-81
  • Νέα Υόρκη – Μαϊάμι 132-125
  • Ουάσινγκτον – Σαν Αντόνιο 113-124
  • Μινεσότα – Μιλγουόκι 103-100
  • Σακραμέντο – Χιούστον 125-124

