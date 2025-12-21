NBA: Τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς, κατέρρευσαν οι Λέικερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Οι Κλίπερς επικράτησαν εμφατικά με 103-88 των Λέικερς για τη μόλις έβδομη φετινή τους νίκη.

Ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς, που αποχώρησε στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης με μια κάκωση στο πόδι, στοίχισε ακριβά στην ομάδα του Λος Άντζελες, που γνώρισε αναπάντεχη ήττα.

Ο Σλοβένος σταρ πρόλαβε να παίξει 20 λεπτά έχοντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ αλλά και 4 λάθη. Απόντος και του επίσης τραυματία Όστιν Ριβς, ο Λεμπρόν Τζέιμς, που έφτασε τους 36 πόντους, δεν ήταν αρκετός για να έρθει η νίκη.

Ο Κογουάι Λέοναρντ με 32 πόντους και 12 ριμπάουντ μαζί με τον Τζέιμς Χάρντεν να προσθέτει 21 πόντους και 10 ασίστ.

Οι Γουόριορς έβαλαν τέλος σε ένα σερί τριών ηττών νικώντας με 119-116 τους Σανς στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Στεφ Κάρι είχε 28 πόντους, 10 ριμπουντ και 6 ασίστ, μαζί με το σουτ δύο πόντων που διαμόρφωσε, 5,7’’ πριν το φινάλε, το τελικό σκορ.

Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 38 πόντους για το Φίνιξ, αλλά αστόχησε στο τρίποντο για την ισοφάριση. Οι Τζίμι Μπάτλερ και Γουίλ Ρίτσαρντ με 25 και 20 πόντους αντίστοιχα ξεχώρισαν επίσης για την ομάδα του Στιβ Κερ, που ανέβηκε στο 14-15.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα highlights των αγώνων στο NBA

Ναγκετς-Ρόκετς 101-115







Πέλικανς-Πέισερς 128-109







Σίξερς-Μάβερικς 121-114







Ράπτορς-Σέλτικς 96-112







Πίστονς-Χόρνετς 112-86







Γκρίζλις-Γουίζαρντς 122-130







Γουόριορς-Σανς 119-116







Τζαζ-Μάτζικ 127-128







Κινγκς-Μπλέιζερς 93-98







Κλίπερς-Λέικερς 103-88