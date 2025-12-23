NBA: Ο Στεφ Κάρι πήρε «φωτιά» κι οδήγησε τους Ουόριορς στη νίκη! – Όλα τα αποτελέσματα

Ο δύο φορές MVP του NBA δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα (βλ. 3/13 σουτ), αλλά μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου πήρε «φωτιά»!

Ο Κάρι πέτυχε 18 πόντους με 4/7 τρίποντα (7/10 σουτ εντός παιδιάς) μετά την ανάπαυλα κι οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στην επικράτηση! Τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους και 6 ασίστ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (23/12) στο NBA:

Κλίβελαντ – Σάρλοτ 139-132

Βωστόνη – Ιντιάνα 103-95

Νέα Ορλεάνη – Ντάλας 119-113

Ντένβερ – Γιούτα 135-112

Οκλαχόμα Σίτι – Μέμφις 119-103

Γκόλντεν Στέιτ – Ορλάντο 120-97

Πόρτλαντ – Ντιτρόιτ 102-110

