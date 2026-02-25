Έβρος στο προσκήνιο: Μήνυμα ασφάλειας Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη

Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί τον επόμενο κρίκο στην αλυσίδα των προσυνεδριακών εκδηλώσεων ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Μαΐου. Το προσυνέδριο με τίτλο «Ασφαλής Ελλάδα» διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, παρουσία του προέδρου της Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει τρεις βασικές προτεραιότητες: την προστασία του πολίτη στην καθημερινότητά του, τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής προστασίας απέναντι σε φυσικές και άλλες κρίσεις.

Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης δεν είναι τυχαία. Η περιοχή του Έβρου έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο κρίσιμων εξελίξεων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της φύλαξης των συνόρων, με τα γεγονότα του 2020 να παραμένουν έντονα στη συλλογική μνήμη τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της κυβέρνησης που διαχειρίστηκε την κρίση.

Το πρόγραμμα του προσυνεδρίου διαρθρώνεται σε δύο ενότητες. Στο πρώτο σκέλος θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στο δεύτερο μέρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», έναν απόστρατο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ψυχολόγο του τοπικού Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και έναν εθελοντή πυροσβέστη.

Κατά την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως σήμερα, να αναδείξει τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν και να σκιαγραφήσει τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου με ορίζοντα τις εκλογές του 2027.

Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο Grecotel Astir Egnatia, με τη συμμετοχή βουλευτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κομματικών στελεχών, καθώς και εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ. Στόχος είναι η ενίσχυση της συσπείρωσης της κομματικής βάσης και η αποτελεσματικότερη επικοινωνία των κυβερνητικών πολιτικών.

Παράλληλα, προγραμματίζονται αντίστοιχες εκδηλώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως το Ηράκλειο, το Ναύπλιο και τη Θεσσαλία, με τελευταίο σταθμό τη Θεσσαλονίκη πριν από το κεντρικό συνέδριο της Αθήνας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το κυβερνών κόμμα επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας του σε μια περίοδο αυξημένου πολιτικού ανταγωνισμού.

Την ίδια στιγμή, η κυβερνητική δραστηριότητα εκτείνεται και στο εξωτερικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Marco Rubio, καθώς και επαφές με αξιωματούχους των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα απευθύνει ομιλία και στο Atlantic Council, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της χώρας.

