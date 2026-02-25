Αυτοκίνητο: Οι κινητήρες πετρελαίου επιστρέφουν

Πολύ σκληρό για να πεθάνει το άλλοτε αγαπημένο καύσιμο της Ευρώπης.

Αυτοκίνητο: Οι κινητήρες πετρελαίου επιστρέφουν
Πριν λίγες ημέρες η Stellantis ανακοίνωσε ότι θα βγάλει στην παραγωγή πετρελαιοκίνητα μοντέλα.

Μόλις το 2015 τα πετρελαιοκίνητα οχήματα κατείχαν περίπου τις μισές πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όμως τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, ACEA, δείχνουν ότι πλέον μόλις ένα στα 10 νέα αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πετρελαιοκίνητα.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι το συγκεκριμένο καύσιμο βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο. Η απόφαση της Stellantis έχει να κάνει με την ισχυροποίηση του ομίλου στην αγορά, ενώ παράλληλα με αυτό τον τρόπο θα βρεθεί ένα βήμα μπροστά από τον κινέζικο ανταγωνισμό, ο οποίος δεν εμπλέκεται σε αυτή την τεχνολογία. Την στροφή σε πετρελαιοκίνητες εκδόσεις ίσως την ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες και στο μέλλον υπάρξουν περισσότερα πετρελαιοκίνητα μοντέλα, ειδικά μετά την χαλάρωση της ΕΕ για απαγόρευση της πώλησης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων από το 2035. Η προηγούμενη απαίτηση για μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 100% έχει αντικατασταθεί με έναν νέο στόχο 90%, με το υπόλοιπο 10% να αντισταθμίζεται μέσω της χρήσης βιώσιμων καυσίμων, όπως τα ηλεκτρονικά καύσιμα και τα βιοκαύσιμα, μεταξύ άλλων επιλογών.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα plug in υβριδικά μοντέλα, τα ήπια υβριδικά οχήματα και οι κινητήρες καύσης υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων που καίνε καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, έχουν βιώσιμο μέλλον στην ΕΕ μετά το 2035.

Το σίγουρο είναι ότι ποτέ ξανά το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων οχημάτων δεν θα αγγίξει το ποσοστό του 50% του 2015. Σίγουρα όμως μπορεί να πάει αρκετά καλύτερα από σήμερα, αφού πλέον θα υπάρχουν περισσότερα μοντέλα diesel. Η αλλαγή πορείας από την Stellantis και ίσως σύντομα και από άλλους κατασκευαστές θα δημιουργήσει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, οι οποίοι ακόμη και σήμερα στην εποχή του εξηλεκτρισμού δείχνουν ότι θέλουν τις πετρελαιοκίνητες εκδόσεις.

