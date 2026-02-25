Θραύσματα εξωγήινης προέλευσης ανακαλύφθηκαν στη Βραζιλία

Θραύσματα εξωγήινης προέλευσης ανακαλύφθηκαν στη Βραζιλία.

Γεωλόγοι εντόπισαν τους πρώτους τεκτίτες, ένα φυσικό γυαλί που σχηματίστηκε από την πρόσκρουση αστεροειδούς. Τα νέα ευρήματα ονομάστηκαν «geraisites» από το όνομα της πολιτείας Minas Gerais.

Οι τεκτίτες είναι σώματα μεγέθους χαλικιού που αποτελούνται από μαύρο, πράσινο, καφέ ή γκρι φυσικό γυαλί που σχηματίζεται από συντρίμμια που εκτοξεύονται κατά τη σύγκρουση μετεωριτών.

Έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 600 δείγματα, βάρους έως 85 γραμμαρίων. Έχουν μαύρο χρώμα, αλλά γίνονται διαφανή με γκριζοπράσινη απόχρωση όταν τα κρατάμε στο φως. Οι δοκιμές έδειξαν εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, γεγονός που τα διακρίνει από το ηφαιστειακό γυαλί.

Το πεδίο των συντριμμιών μπορεί να εκτείνεται σε μήκος άνω των 900 χλμ. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πρόσκρουση συνέβη πριν από περίπου 6,3 εκατομμύρια χρόνια.

