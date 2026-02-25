Σαν σήμερα 25 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 25 Φεβρουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 25 Φεβρουαρίου.
- 1822 - Καταργείται η δουλεία στην Ελλάδα.
- 1932 - Ο Αδόλφος Χίτλερ αποκτά τη γερμανική υπηκοότητα με πολιτογράφηση, γεγονός που του επιτρέπει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.
- 1973 - Ο Νίκος Κοεμτζής σκοτώνει με σουγιά τρεις ανθρώπους (ανάμεσά τους δύο αστυνομικούς) και τραυματίζει άλλους επτά μέσα στο νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως «Νεράιδα της Αθήνας» στην Κυψέλη, επειδή παρενόχλησαν τον μικρό αδελφό του την ώρα που χόρευε ένα τραγούδι που είχε ζητήσει παραγγελιά.
- 2022 - Πεθαίνει ο δικηγόρος και πολιτικός, Δημήτρης Τσοβόλας. Είχε διατελέσει υπουργός, βουλευτής, ενώ ήταν και πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ από το 1995 έως το 2004.
