Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Συγκλονιστικές εικόνες

Καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοανατολική Βραζιλία, προκάλεσαν φονικές κατολισθήσεις.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και τις τοπικές αρχές.

Οι περισσότερες απώλειες καταγράφονται στη Ζουίζ ντε Φόρα, πόλη περίπου 540.000 κατοίκων στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, όπου οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 22. Στη γειτονική πόλη Ούμπα, πλημμύρες και κατολισθήσεις στοίχισαν τη ζωή σε άλλους επτά ανθρώπους.

Στο Πάρκο Μπουρνιέ, σε πλαγιά λόφου στη Ζουίζ ντε Φόρα, δώδεκα σπίτια καταπλακώθηκαν από κατολίσθηση, με πολλά από τα θύματα να βρίσκονται μέσα στις κατοικίες τους. Η δήμαρχος της πόλης, Μαργκαρίντα Σαλομάου, κήρυξε κατάσταση καταστροφής λόγω της «σοβαρής» κατάστασης που προκάλεσαν οι «έντονες και επίμονες» βροχοπτώσεις, οι οποίες οδήγησαν σε περίπου 20 κατολισθήσεις. Η περιοχή καταγράφει τον πιο βροχερό Φεβρουάριο στην ιστορία της, με τα ύψη βροχής να φτάνουν τα 584 χιλιοστά.

Brazil Floods

Ορισμένοι κάτοικοι κατέγραψαν τραβώντας βίντεο με κινητά τηλέφωνα κτήρια που διαλύθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

«Η προτεραιότητά μας είναι να εγγυηθούμε τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, την αρωγή στους ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν και την υποστήριξη της ανοικοδόμησης», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Δεκάδες διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για τυχόν επιζώντες, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι όσο περνούν οι ώρες οι πιθανότητες μειώνονται σημαντικά. Η επιχείρηση δυσχεραίνεται από τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών, καθώς ο ποταμός Παραϊμπούνα έχει υπερχειλίσει.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων στους πληγέντες δήμους, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προτεραιότητα είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών.

Η Βραζιλία έχει πληγεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια από ακραία καιρικά φαινόμενα. Το 2024 πλημμύρες στον νότο άφησαν πάνω από 200 νεκρούς, ενώ το 2022 καταιγίδα στην Πετρόπολις προκάλεσε τον θάνατο 241 ανθρώπων. Ειδικοί συνδέουν τις πρόσφατες καταστροφές με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

