Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για κτηματολογικές αγωγές, μεταλλεία και Ζάππειο

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που αφορά την προσωρινή αναστολή κτηματολογικών αγωγών με ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο, την παράταση παραχωρήσεων μεταλλείων και την  επίσπευση παραχώρησης του Ζαππείου Μεγάρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Newsbomb

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για κτηματολογικές αγωγές, μεταλλεία και Ζάππειο

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παράταση προθεσμιών για την προσωρινή αναστολή κτηματολογικών αγωγών με ενάγον το Δημόσιο, παράταση των παραχωρήσεων μεταλλείων, παραχώρηση του Ζαππείου Μεγάρου στο Ελληνικό Δημόσιο και κατ' εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2026 - 2027, για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που εισάγεται την Τετάρτη στην ολομέλεια.

Με την τροπολογία ορίζεται ότι:

  • Το Ελληνικό Δημόσιο δεν καταθέτει κτηματολογικές αγωγές με αντικείμενο τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο μέχρι 31η Μαΐου 2026. Σε σχέση με τις κτηματολογικές αγωγές του Δημοσίου που έχουν ήδη κατατεθεί και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο εκκρεμοδικίας, σε πρώτο βαθμό, μέχρι την 31η Μαΐου 2026, σταματούν οι σχετικές διαδικασίες, οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και αντικρούσεων διακόπτονται και αρχίζουν πάλι μετά την ανωτέρω προθεσμία, δεν προχωρά ο ορισμός συνθέσεων των δικαστηρίων που θα εξετάσουν τις υποθέσεις ή η εκφώνησή τους και δεν εκδίδονται αποφάσεις. Για τον υπολογισμό των παραπάνω προθεσμιών δεν θα προσμετρηθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από την 31η Ιανουαρίου 2026 έως την ψήφιση της ρύθμισης, προς διευκόλυνση των δικαστηρίων και των διαδίκων. Για αντιδίκους του Ελληνικού Δημοσίου που επιθυμούν να μην καθυστερήσει η πρόοδος της δίκης τους, εξακολουθεί να διατηρείται το δικαίωμα να ζητήσουν την κανονική πρόοδο της δίκης με αίτησή τους στον Πρόεδρο του αρμόδιου τριμελούς συμβουλίου. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάθεση αγωγών σε χρόνο προγενέστερο της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου, δηλαδή προτού να εισαχθούν σαφή κριτήρια ως προς τις περιπτώσεις εκείνες που μια έκταση θα χαρακτηρίζεται δημόσια περιουσία και κατά συνέπεια το Ελληνικό Δημόσιο θα ασκεί κτηματολογική αγωγή, ώστε να αναγνωριστεί η κυριότητά του. Η ρύθμιση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί ως ορόσημο για την αναστολή κατάθεσης κτηματολογικών αγωγών είχε οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2026, με το ν. 5184/2025.
  • Παρατείνονται οι παραχωρήσεις μεταλλείων και οι μισθώσεις κρατικών μεταλλείων που λήγουν την 6η.3.2026 για 12 μήνες με σκοπό την εύρυθμη εξέταση των αιτήσεων ανανέωσης που έχουν υποβληθεί έως την 6η.3.2026. Σε περίπτωση που κριθεί ότι οι παραχωρήσεις δύνανται να ανανεωθούν, οι μισθώσεις ανανεώνονται για 25 έτη και ο χρόνος της παράτασης των 12 μηνών συνυπολογίζεται στο διάστημα των 25 ετών. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι σύμφωνα με το ν.4785/2021, η 50ετής διάρκεια των παραχωρήσεων μεταλλείων καθώς και η 50ετής μίσθωση κρατικών μεταλλείων, λήγουν την 6η.3.2026. Σημαντικός αριθμός αιτήσεων ανανέωσης από εκμεταλλευτές μεταλλείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.δ. 210/1073, δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν από τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και δίνεται περιθώριο ενός έτους για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των παραχωρήσεων, σύμφωνα με τον μεταλλευτικό κώδικα.
  • Επισπεύδεται η παραχώρηση του Ζαππείου Μεγάρου στο Ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες υποστήριξης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελληνική Δημοκρατία. Η παραχώρηση γίνεται με αντάλλαγμα το οποίο καλύπτει τη χρήση, την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των παραχωρούμενων χώρων, καθώς και το συνολικό κόστος λειτουργίας αυτών για όλη τη διάρκεια της χρήσης και καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης της σχετικής δαπάνης. Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται σε 22 εκατομμύρια για το τρέχον έτος.
  • Συνεχίζεται η προστασία συγκεκριμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της παράτασης της κατ΄εξαίρεση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας τους έως την 28η.2.2027. Η ρύθμιση αφορά όσους διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα ή εργάζονται σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και τους ανέργους των ανωτέρω περιοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τους εργοδότες και ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, και τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) άμεσα ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και τους εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για κτηματολογικές αγωγές, μεταλλεία και Ζάππειο

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Συγκλονιστικές εικόνες

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός από πυρά και ο δράστης

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι μια συμφωνία «είναι εφικτή» πριν από τις νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

01:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στην ομιλία Τραμπ

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ενέδρα» σε αστυνομικούς της Νέας Υόρκης - Δέχθηκαν επίθεση με χιονόμπαλες

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Μασαχουσέτη - Έφτασε τα 90 εκατοστά το χιόνι

23:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 - (Τελικό) - Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε

23:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες μακροχρόνιες συμφωνίες για τον Κάθετο Διάδρομο εξασφάλισε η Atlantic SEE LNG Trade

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία: Πλησίασε τους 30°C εν μέσω του χειμώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπατζελή: «Κανένα πολιτικό κόμμα δεν πείθει»

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μέτρα κατά 300 οντοτήτων στον νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Σε λειτουργία από αύριο το railway.gov.gr» - «100% τηλεδιοίκηση έως το καλοκαίρι»

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος προσφορών: Η Warner Bros εξετάζει την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount - Σε αναμονή το Netflix

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Κογιότ καταδιώκει τρίχρονο αγόρι μέσα στην αυλή του σπιτιού

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος τον Μάρτιο λόγω... γεμάτων ταμιευτήρων και ισχυρών ανέμων

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Είπε... αντίο με ψηλά το κεφάλι

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δώδεκα αμερικανικά stealth F-22 προσγειώθηκαν στο Ισραήλ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 1 εκατ. δολάρια αμοιβή για τον εντοπισμό της μητέρας της προσφέρει η Σαβάνα Γκάθρι - «Πιστεύουμε σε ένα θαύμα»

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Οι ανθρώπινες απώλειες

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα μάνα μπούκαρε σε γραφείο καθηγητή και ζήτησε αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ