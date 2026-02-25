UEFA: Αποκλείστηκε αλλά πρόσφερε βαθμό ο Ολυμπιακός - Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία

Μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, η χώρα μας έμεινε με τρεις ομάδες στην Ευρώπη, όσες και η Τσεχία, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για την πολυπόθητη άνοδο στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι», παρά τον αποκλεισμό, απέσπασαν την ισοπαλία στη ρεβάνς, αποτέλεσμα που προσέφερε 0.200 βαθμούς στη συνολική συγκομιδή της Ελλάδας. Ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα, που μείωσε έστω και οριακά τη διαφορά από την Τσεχία και κρατά το όνειρο ζωντανό ενόψει της συνέχειας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Συνοπτικά, η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 47.625 (3/5)

11. Ελλάδα 46.712 (3/5)

12. Πολωνία 45/125 (3/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)

Διαβάστε επίσης