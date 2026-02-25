Ηχητικό ντοκουμέντο: Απατεώνες προσπαθούν να πείσουν γυναίκα να τους δώσει τα κοσμήματά της

Ένα εξοργιστικό ηχητικό ντοκουμέντο φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA, στο οποίο ακούγεται ο τηλεφωνικός διάλογος που είχαν απατεώνες με μια γυναίκα, προσπαθώντας να την πείσουν να τους δώσει χρήματα.

«Το καταλαβαίνουμε κυρία Μ., αλλά καταλαβαίνετε ότι σας τηλεφωνήσαμε για να σας ενημερώσουμε προτού γίνει κάτι κακό στην οικεία σας.

Αυτός ο άνθρωπος πίσω από το ακουστικό, που παριστάνει τον τεχνικό για το ρεύμα, είναι ένας από τους θρασύτατους απατεώνες, που στοχοποιούν πολίτες και με περίσσια πειθώ προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Έχει καλέσει ιδιοκτήτρια σπιτιού γνωρίζοντας πού ακριβώς μένει και την οικογενειακή της κατάσταση, της λέει πως έχει διαρροή στο ρεύμα και την καλεί να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Υποψιασμένη εκείνη, προσπαθεί να τον αποθαρρύνει ταυτόχρονα όμως καταγράφει την κλήση.

Ιδιοκτήτρια σπιτιού: Εντάξει, εντάξει θα έχω τον νου μου. Θα επιστρέψει και ο σύζυγος αύριο και με τον γιο γιατί είχαμε κατέβει στο χωριό για να πάρουμε τα σκυλιά μας από κάτω κάτι ροτβάιλερ που έχουμε.

«Τεχνικός»: Κυρία Μ. αυτή την στιγμή μπορεί να πάει κάποιος στην οικεία για να μου στείλει…

Ιδιοκτήτρια σπιτιού: Όχι, όχι δεν είναι κάποιος τώρα όχι.

Ο απατεώνας επιμένει πως εάν δεν κάνει ότι της ζητήσει το ρεύμα θα κοπεί.

«Τεχνικός»: Οπότε κυρία Μ. συνεχίζουμε στην διακοπή του ηλεκτρικού.

Ιδιοκτήτρια σπιτιού-θύμα: Τι να σας πω; Κόφτε το!

Η ιδιοκτήτρια ζητά να μιλήσει με υπεύθυνο και τότε την βάζουν σε αναμονή. Έχουν φτιάξει με τέτοια μαεστρία το σχέδιο τους που μέχρι και το τραγούδι παραπέμπει σε πραγματική κλήση από υπηρεσία.

«Τεχνικός»: Με τον διευθυντή της ΔΕΔΗΕ δώστε μου ένα λεπτάκι να σας συνδέσω αμέσως.

«Διευθυντής»: Έχετε μιλήσει με τον τεχνικό;

Ιδιοκτήτρια σπιτιού: Είστε ο κύριος;

«Διευθυντής»: Νίκος Χατζής ονομάζομαι. Ναι είναι υψηλή τάση που έχει κοπεί μια «ίωση» από τα καλώδια και έχουμε πρόβλημα σε όλο το τετράγωνο.

Στη συνέχεια της ζητά να πάει στον πίνακα να ελέγξει.

«Διευθυντής»: Είναι πανεύκολο όπως το κάνουν όλοι οι κάτοικοι. Εισέλθετε στον χώρο του πίνακά σας.

«Σου λέει θα κατέβει κάτω θα της πω πόσο βλέπετε κανείς άνθρωπος δεν γνωρίζει να κάνει αυτή τη δουλειά θα πω εγώ ‘’παιδιά δεν καταλαβαίνω τι θέλετε ακριβώς’’ και θα πει ‘’που είσαστε να έρθουμε εμείς να το ελέγξουμε’’», είπε το θύμα.

Η κα Μαστρολάμπρου τελικά τη γλίτωσε. Έκλεισε το τηλέφωνο και κάλεσε την αστυνομία.