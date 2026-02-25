Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Φεβρουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Ελεύθερος Τύπος: Μειωμένος ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατ. ιδιοκτήτες
Η Καθημερινή: Παραμένει ανοιχτή πληγή οχτώ χρόνια μετά η Folli Follie
Τα Νέα: Τρία μηνύματα από Ουάσιγκτον
