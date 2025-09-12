Τουρκία – Ελλάδα: Αποθέωση για την Εθνική στο ξενοδοχείο, πριν τον ημιτελικό του Eurobasket 2025

Ελλάδα και Τουρκία θα τεθούν αντιμέτωπες με… έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Στην ιστορία των δύο ομάδων έχουν διεξαχθεί 14 αγώνες, απ’ τους οποίους τους 11 έχει νικήσει η γαλανόλευκη και μόλις 3 οι γείτονες. Η 15η συνάντηση τους θα γίνει στην Arena Riga, όπου αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000, ενώ λίγο λιγότεροι θα είναι οι Τούρκοι.

Οι Έλληνες φίλαθλοι φρόντισαν να εμψυχώσουν τους διεθνείς πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού, καθώς δεκάδες έδωσαν το «παρών» στο ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει η Εθνική.

Ο κόσμος αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους υπόλοιπους διεθνείς.

Δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασε η ΕΟΚ:

Διαβάστε επίσης