Ζελένσκι: Συζητώ με τον Τραμπ την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων-Έτοιμος για συνάντηση με Πούτιν
Αδύνατο ένα ουκρανικό δημοψήφισμα χωρίς ασφάλεια και ασφαλείς υποδομές, είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Το Κίεβο βρίσκεται σε συζητήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το ενδεχόμενο παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι ανέφερε σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, μέσω συνομιλίας στο WhatsApp, ότι το Κίεβο παραμένει προσηλωμένο στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.
