ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας κέρδισε 12.242,59 ευρώ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 23 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Γαλάτσι, επέλεξε τα επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» , «Νικητής Αγώνα» και «Διπλή Ευκαιρία» σε δώδεκα αγώνες από τη Premier League, τη Serie A και την Ευρωλίγκα και κέρδισε 12.242,59 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο Τρικάστ της 9ης ιπποδρομίας από το Aqueduct, ένας νικητής κέρδισε 4.804.45 ευρώ.
Σχόλια
Trending
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:19 ∙ ΠΟΛΤΟΣ
To ΑΙ φέρνει κολοσσιαίες ανατροπές το 2026
17:20 ∙ LIFESTYLE
Survivor: Τρεις ακόμη Αθηναίοι φεύγουν για Άγιο Δομίνικο
17:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου
10:26 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;
14:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ