Η πίστη του κόσμου σε 30 εικόνες το 2025 από το Associated Press

Οι φωτογράφοι του Associated Press κατέγραψαν το 2025 στιγμές πίστης, πνευματικότητας και ανθρώπινης αντοχής σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ανάμεσα σε περισσότερες από 1.000 εικόνες, επιλέχθηκαν 30 που αποτυπώνουν τη θρησκευτική εμπειρία σε όλες τις εκφάνσεις της - από μαζικές τελετές και προσκυνήματα έως ατομικές στιγμές προσευχής.
Το αφιέρωμα περιλαμβάνει εικόνες από την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική, αναδεικνύοντας τόσο τη χαρά και την παράδοση όσο και την πίστη μέσα σε συνθήκες βίας, απώλειας και καταστροφής.
Ινδία
Γυμνοί ασκητές Naga Sadhus λούζονται στα ιερά νερά κατά τη διάρκεια του Kumbh Mela.
Ισπανία
Αναβάτης περνά μέσα από φωτιά σε τελετουργία προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου.
Ισπανία
Προσκυνητές στην Ισπανία κατευθύνονται προς το ιερό της Ελ Ροθίο, διασχίζοντας μονοπάτια κοντά στο Αθναλκάθαρ, στο πλαίσιο της ετήσιας προσκυνηματικής πορείας
Ιταλία (Βατικανό)
Πανοραμική θέα των χιλιάδων πιστών στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.
Ουρουγουάη
Γυναίκα τιμά τη θεά Yemanja μπαίνοντας στη θάλασσα κατά το ηλιοβασίλεμα.
Γάζα
Παλαιστίνιοι γευματίζουν το ιφτάρ ανάμεσα στα ερείπια την πρώτη μέρα του Ραμαζανιού.
Μεξικό
Συμμετέχοντες στην παρέλαση της Ημέρας των Νεκρών με ζωγραφισμένα πρόσωπα.
Τουρκία (Κωνσταντινούπολη)
Ορθόδοξοι πιστοί υψώνουν τον σταυρό στα Θεοφάνια.
ΗΠΑ (Νέα Υόρκη)
Συμμετοχή στην πασχαλινή παρέλαση έξω από τον καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου.
Βατικανό
Μοναχή κρατά φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου κατά την κηδεία του.
Βατικανό
Το φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου μεταφέρεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.
Βατικανό
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ φτάνει για τη λειτουργία του Ιωβηλαίου των Οικογενειών.
Περού
Προβολή πορτρέτου του Πάπα Φραγκίσκου σε σιντριβάνι της Λίμα
Παναμάς
Εορτασμοί στο φεστιβάλ Devils and Congos.
Ρουμανία
Νεαρές με λουλουδένια στεφάνια στο φεστιβάλ Sanziene.
Νεπάλ
Μοναχός προετοιμάζει χορευτή για τον εορτασμό του Νέου Έτους των Σέρπα.
Λίβανος
Πασχαλινή λειτουργία μέσα στα ερείπια κατεστραμμένης εκκλησίας.
Ινδία
Εθελοντής μεταφέρει άγαλμα του θεού Γκανέσα για την τελετουργική εμβάπτισή του στη Μουμπάι.
Σενεγάλη
Πιστοί συγκεντρώνονται σε ιερό σπήλαιο της αδελφότητας Layene.
Ιερουσαλήμ
Χριστιανή προσκυνήτρια προσεύχεται στον Ναό της Αναστάσεως.
Ισραήλ
Παιδιά μεταμφιεσμένα ενόψει του Πουρίμ.
Ελλάδα
Μοναχός περπατά στο μοναστήρι Σιμωνόπετρας ακολουθούμενος από γάτες.
Βολιβία
Ιερέας ευλογεί άγαλμα του Θείου Βρέφους στα Θεοφάνια.
Ιράν
Σιίτες μουσουλμάνοι πενθούν στην παραμονή της Ασούρα.
Ιαπωνία
Τελετουργικός καθαρμός με φορητό ιερό στη θάλασσα.
Συρία
Θρησκευτική εικόνα με ίχνη αίματος μετά από βομβιστική επίθεση.
Μαλαισία
Ινδουιστής ιερέας στο φεστιβάλ Thaipusam.
ΗΠΑ (Σικάγο)
Πιστή συμμετέχει σε λειτουργία σε βαπτιστική εκκλησία.
Ρωσία
Αγγελικό ανεμοδείκτη μπροστά στον ήλιο με έντονη ηλιακή δραστηριότητα.