Η πίστη του κόσμου σε 30 εικόνες το 2025 από το Associated Press

Το Associated Press καταγράφει το 2025 στιγμές προσευχής, τελετουργίας και ελπίδας από κάθε γωνιά του πλανήτη

Newsbomb

Η πίστη του κόσμου σε 30 εικόνες το 2025 από το Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι φωτογράφοι του Associated Press κατέγραψαν το 2025 στιγμές πίστης, πνευματικότητας και ανθρώπινης αντοχής σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ανάμεσα σε περισσότερες από 1.000 εικόνες, επιλέχθηκαν 30 που αποτυπώνουν τη θρησκευτική εμπειρία σε όλες τις εκφάνσεις της - από μαζικές τελετές και προσκυνήματα έως ατομικές στιγμές προσευχής.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει εικόνες από την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική, αναδεικνύοντας τόσο τη χαρά και την παράδοση όσο και την πίστη μέσα σε συνθήκες βίας, απώλειας και καταστροφής.

Ινδία

Γυμνοί ασκητές Naga Sadhus λούζονται στα ιερά νερά κατά τη διάρκεια του Kumbh Mela.

Ινδία - ασκητές

Γυμνοί Ινδουιστές κάνουν μπάνιο στο Sangam, τη συμβολή τριών ιερών ποταμών, του Γιαμούνα, του Γάγγη και του μυθικού Σαρασουάτι

AP

Ισπανία

Αναβάτης περνά μέσα από φωτιά σε τελετουργία προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου.

ισπανία - αναβάτης

Έφιππος αναβάτης μέσα στη φωτιά στο πλαίσιο μιας τελετουργίας προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου του Ηγουμένου, του προστάτη αγίου των κατοικίδιων ζώων

AP

Ισπανία

Προσκυνητές στην Ισπανία κατευθύνονται προς το ιερό της Ελ Ροθίο, διασχίζοντας μονοπάτια κοντά στο Αθναλκάθαρ, στο πλαίσιο της ετήσιας προσκυνηματικής πορείας

Ισπανία

Προσκυνητές διασχίζουν σκονισμένο τοπίο κατευθυνόμενοι προς το ιερό της Ελ Ροθίο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας προσκυνηματικής πορείας κοντά στο Αθναλκάθαρ της Ισπανίας

AP

Ιταλία (Βατικανό)

Πανοραμική θέα των χιλιάδων πιστών στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Βατικανό - Πάπας - κηδεία

Η πανοραμική θέα της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό στις 26 Απριλίου 2025

AP

Ουρουγουάη

Γυναίκα τιμά τη θεά Yemanja μπαίνοντας στη θάλασσα κατά το ηλιοβασίλεμα.

Ουρουγάη - ηλιοβασίλεμα

Γυναίκα μπαίνει στα νερά της παραλίας Ramirez στο πλαίσιο μιας τελετουργίας προς τιμήν της αφρικανικής θεάς της θάλασσας Yemanja

AP

Γάζα

Παλαιστίνιοι γευματίζουν το ιφτάρ ανάμεσα στα ερείπια την πρώτη μέρα του Ραμαζανιού.

Παλαιστίνη - Ραμαζάνι

Παλαιστίνιοι κάθονται σε ένα μεγάλο τραπέζι περιτριγυρισμένοι από τα ερείπια κατεστραμμένων σπιτιών και κτιρίων καθώς συγκεντρώνονται για το ιφτάρ, το γεύμα για το διάλειμμα της νηστείας, καθώς δύει ο ήλιος, την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού

AP

Μεξικό

Συμμετέχοντες στην παρέλαση της Ημέρας των Νεκρών με ζωγραφισμένα πρόσωπα.

Μεξικό - Ημέρα Νεκρών

Άνθρωποι με μακιγιάζ στα πρόσωπά τους, παρελαύνουν στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα των Νεκρών

AP

Τουρκία (Κωνσταντινούπολη)

Ορθόδοξοι πιστοί υψώνουν τον σταυρό στα Θεοφάνια.

Κωνσταντινούπολη - Θεοφάνεια

Έλληνες Ορθόδοξοι πιστοί κρατούν έναν ξύλινο σταυρό κατά τη διάρκεια της τελετής των Θεοφανείων, στην Κωνσταντινούπολη

AP

ΗΠΑ (Νέα Υόρκη)

Συμμετοχή στην πασχαλινή παρέλαση έξω από τον καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου.

Πάσχα - Άγιος Πατρίκιος

Στολισμένα καπέλα και κοστούμια στην ετήσια Πασχαλινή παρέλαση και το Φεστιβάλ Μπονέτ μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου

FR170905 AP

Βατικανό

Μοναχή κρατά φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου κατά την κηδεία του.

Βατικανό - φωτογραφία Πάπας

Μια καλόγρια κρατάει τη φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου κατά την κηδεία του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό

AP

Βατικανό

Το φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου μεταφέρεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Κηδεία Πάπα Φραγκίσκου

Η σορός του Πάπα Φραγκίσκου μεταφέρεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

AP

Βατικανό

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ φτάνει για τη λειτουργία του Ιωβηλαίου των Οικογενειών.

Πάπας Λέων

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ φτάνει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τη 1η Ιουνίου

AP

Περού

Προβολή πορτρέτου του Πάπα Φραγκίσκου σε σιντριβάνι της Λίμα

Πάπας Φραγκίσκος - Περού

Το πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσκου προβάλλεται σε ένα σιντριβάνι στο Magic Water Circuit στη Λίμα του Περού

AP

Παναμάς

Εορτασμοί στο φεστιβάλ Devils and Congos.

Παναμάς - Φεστιβάλ

Φεστιβάλ Διαβόλων, στο Πορτομπέλο του Παναμά

AP

Ρουμανία

Νεαρές με λουλουδένια στεφάνια στο φεστιβάλ Sanziene.

Ρουμανία - Φεστιβάλ

Κορίτσια, φορώντας στέμματα φτιαγμένα από λουλούδια, χορεύουν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Sanziene» στο Μουσείο του Χωριού Dimitrie Gusti, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας

AP

Νεπάλ

Μοναχός προετοιμάζει χορευτή για τον εορτασμό του Νέου Έτους των Σέρπα.

Νεπάλ - γιορτή

Ένας μασκοφόρος μοναχός στέκεται πίσω από μια κουρτίνα, βοηθώντας έναν χορευτή στην προετοιμασία για μια παραδοσιακή παράσταση, κατά τη διάρκεια του Gyalpo Losar, του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς της κοινότητας Σέρπα

AP

Λίβανος

Πασχαλινή λειτουργία μέσα στα ερείπια κατεστραμμένης εκκλησίας.

Λίβανος - Εκκλησία

Προσκυνητές συγκεντρώνονται για τη Λειτουργία του Πάσχα μέσα στα ερείπια της Καθολικής Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Μελχιτών, η οποία υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

AP

Ινδία

Εθελοντής μεταφέρει άγαλμα του θεού Γκανέσα για την τελετουργική εμβάπτισή του στη Μουμπάι.

Ινδία

Ινδός εθελοντής κουβαλάει ένα είδωλο του Ινδουιστικού θεού Γκανέσα με κεφάλι ελέφαντα για να το βυθίσει σε μια τεχνητή λίμνη, στη Βομβάη της Ινδίας

AP

Σενεγάλη

Πιστοί συγκεντρώνονται σε ιερό σπήλαιο της αδελφότητας Layene.

Σενεγάλη

Οπαδοί της αδελφότητας Layene συγκεντρώνονται κοντά σε ένα ιερό σπήλαιο όπου πιστεύουν ότι ο προφήτης τους έλαβε θεϊκή έμπνευση, στο Ngor της Σενεγάλης

AP

Ιερουσαλήμ

Χριστιανή προσκυνήτρια προσεύχεται στον Ναό της Αναστάσεως.

Ιερουσαλήμ - γυναίκα

Μια Χριστιανή ακουμπάει το κεφάλι της ενώ προσεύχεται κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας της Κυριακής του Πάσχα στην Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

AP

Ισραήλ

Παιδιά μεταμφιεσμένα ενόψει του Πουρίμ.

Ιερουσαλήμ

Εβραία παιδιά ντύνονται με κοστούμια ενόψει της εβραϊκής γιορτής Πουρίμ, στην Ιερουσαλήμ

AP

Ελλάδα

Μοναχός περπατά στο μοναστήρι Σιμωνόπετρας ακολουθούμενος από γάτες.

Άγιο όρος

Μοναχός περπατάει στη Μονή Σιμωνόπετρας, ή Μονή Σίμωνος Πέτρας, έδρα της αυτόνομης κοινότητας του Αγίου Όρους

AP

Βολιβία

Ιερέας ευλογεί άγαλμα του Θείου Βρέφους στα Θεοφάνια.

Βολιβία

Ένας ιθαγενής των Αϊμάρα ευλογεί ένα άγαλμα του μωρού Ιησού με θυμίαμα μετά από Θεοφανική Λειτουργία σε καθολική εκκλησία στη Λα Παζ της Βολιβίας

AP

Ιράν

Σιίτες μουσουλμάνοι πενθούν στην παραμονή της Ασούρα.

Ασούρα - Τεχεράνη

Ιρανοί Μουσουλμάνοι θρηνούν σε τελετή την παραμονή της Ασούρα, της επετείου θανάτου του εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ, Χουσεΐν, στην Τεχεράνη

AP

Ιαπωνία

Τελετουργικός καθαρμός με φορητό ιερό στη θάλασσα.

Τόκιο - θάλασσα

Οι συμμετέχοντες μεταφέρουν ένα φορητό ιερό, ή αλλιώς mikoshi, κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο ετήσιο Φεστιβάλ Ιερού Kurihama Sumiyoshi στο Kurihama, στην πόλη Yokosuka, νότια του Τόκιο

AP

Συρία

Θρησκευτική εικόνα με ίχνη αίματος μετά από βομβιστική επίθεση.

YE Religion 2025 Photo Gallery

Στάλες αίματος δίπλα στην εικόνα της Παναγίας με το Βρέφος μέσα στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Mar Elias, μια μέρα μετά από μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, στην Ντουέιλα στα περίχωρα της Δαμασκού, στη Συρία

AP

Μαλαισία

Ινδουιστής ιερέας στο φεστιβάλ Thaipusam.

Μαλαισία

Ένας Ινδουιστής ιερέας των Ταμίλ συμμετέχει σε μια πομπή κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Thaipusam στα σπήλαια Batu, στα περίχωρα της Κουάλα Λουμπούρ, στη Μαλαισία

AP

ΗΠΑ (Σικάγο)

Πιστή συμμετέχει σε λειτουργία σε βαπτιστική εκκλησία.

Σικάγο - λειτουργία

Πιστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας στην Ιεραποστολική Βαπτιστική Εκκλησία του Σικάγο

AP

Ρωσία

Αγγελικό ανεμοδείκτη μπροστά στον ήλιο με έντονη ηλιακή δραστηριότητα.

Ρωσία - ανεμοδείκτης

Ένας ανεμοδείκτης με τη μορφή αγγέλου στην κορυφή του κωδωνοστασίου του Καθεδρικού Ναού των Αγίων Πέτρου και Παύλουσες με φόντο τον ήλιο

AP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική Δούμα: «Σκληρή απάντηση» στο Κίεβο για την επίθεση σε κατοικία του Πούτιν απαιτεί ο πρόεδρός της

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα»- Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης με την εν διαστάσει σύζυγό του

18:19ΠΟΛΤΟΣ

To ΑΙ φέρνει κολοσσιαίες ανατροπές το 2026

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣτΕ δίνει το «πράσινο φως» στις αυξήσεις ασφαλίστρων με κανόνες προστασίας

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - Ζελένσκι: Το Κίεβο συζητά με τον Τραμπ την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων - -Έτοιμος για συνάντηση με τον Πούτιν

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σε «ενεργό υπηρεσία» οι πύραυλοι Oreshink στη Λευκορωσία - Βίντεο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Η πίστη του κόσμου σε 30 εικόνες το 2025 από το Associated Press

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σκληρή επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ - Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σομαλίας για τη Σομαλιλάνδη

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λαττάκεια μετά τον έναν νεκρό σε βίαια επεισόδια - «Πογκρόμ» κατά καταστημάτων και περιουσιών Αλαουιτών

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος Μπότας κατέθεσε μήνυση για διαρροή στοιχείων

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο πόδι η ΕΛ.ΑΣ. για τον παράνομο τζόγο των εορτών – Λουκέτο σε δύο παράνομα μίνι καζίνο σε Κερατσίνι και Θεσσαλονίκη – Βαριές «καμπάνες» στους παραβάτες

17:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το πίστευαν» στην Ισλανδία: Με 20 βαθμούς Κελσίου οι ημέρες των Χριστουγέννων

17:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα 

17:20LIFESTYLE

Survivor: Τρεις ακόμη Αθηναίοι φεύγουν για Άγιο Δομίνικο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου

17:12ΚΥΠΡΟΣ

«Mας έπιασαν από τον λαιμό» - Τούρκοι στρατιώτες και ψευδο-αστυνομικοί στα κατεχόμενα επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

17:12ΚΥΠΡΟΣ

«Mας έπιασαν από τον λαιμό» - Τούρκοι στρατιώτες και ψευδο-αστυνομικοί στα κατεχόμενα επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς - Βίντεο

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ