Η πίστη του κόσμου σε 30 εικόνες το 2025 από το Associated Press

Οι φωτογράφοι του Associated Press κατέγραψαν το 2025 στιγμές πίστης, πνευματικότητας και ανθρώπινης αντοχής σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ανάμεσα σε περισσότερες από 1.000 εικόνες, επιλέχθηκαν 30 που αποτυπώνουν τη θρησκευτική εμπειρία σε όλες τις εκφάνσεις της - από μαζικές τελετές και προσκυνήματα έως ατομικές στιγμές προσευχής.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει εικόνες από την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική, αναδεικνύοντας τόσο τη χαρά και την παράδοση όσο και την πίστη μέσα σε συνθήκες βίας, απώλειας και καταστροφής.

Ινδία

Γυμνοί ασκητές Naga Sadhus λούζονται στα ιερά νερά κατά τη διάρκεια του Kumbh Mela.

Γυμνοί Ινδουιστές κάνουν μπάνιο στο Sangam, τη συμβολή τριών ιερών ποταμών, του Γιαμούνα, του Γάγγη και του μυθικού Σαρασουάτι AP

Ισπανία

Αναβάτης περνά μέσα από φωτιά σε τελετουργία προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου.

Έφιππος αναβάτης μέσα στη φωτιά στο πλαίσιο μιας τελετουργίας προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου του Ηγουμένου, του προστάτη αγίου των κατοικίδιων ζώων AP

Ισπανία

Προσκυνητές στην Ισπανία κατευθύνονται προς το ιερό της Ελ Ροθίο, διασχίζοντας μονοπάτια κοντά στο Αθναλκάθαρ, στο πλαίσιο της ετήσιας προσκυνηματικής πορείας

Προσκυνητές διασχίζουν σκονισμένο τοπίο κατευθυνόμενοι προς το ιερό της Ελ Ροθίο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας προσκυνηματικής πορείας κοντά στο Αθναλκάθαρ της Ισπανίας AP

Ιταλία (Βατικανό)

Πανοραμική θέα των χιλιάδων πιστών στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Η πανοραμική θέα της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό στις 26 Απριλίου 2025 AP

Ουρουγουάη

Γυναίκα τιμά τη θεά Yemanja μπαίνοντας στη θάλασσα κατά το ηλιοβασίλεμα.

Γυναίκα μπαίνει στα νερά της παραλίας Ramirez στο πλαίσιο μιας τελετουργίας προς τιμήν της αφρικανικής θεάς της θάλασσας Yemanja AP

Γάζα

Παλαιστίνιοι γευματίζουν το ιφτάρ ανάμεσα στα ερείπια την πρώτη μέρα του Ραμαζανιού.

Παλαιστίνιοι κάθονται σε ένα μεγάλο τραπέζι περιτριγυρισμένοι από τα ερείπια κατεστραμμένων σπιτιών και κτιρίων καθώς συγκεντρώνονται για το ιφτάρ, το γεύμα για το διάλειμμα της νηστείας, καθώς δύει ο ήλιος, την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού AP

Μεξικό

Συμμετέχοντες στην παρέλαση της Ημέρας των Νεκρών με ζωγραφισμένα πρόσωπα.

Άνθρωποι με μακιγιάζ στα πρόσωπά τους, παρελαύνουν στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα των Νεκρών AP

Τουρκία (Κωνσταντινούπολη)

Ορθόδοξοι πιστοί υψώνουν τον σταυρό στα Θεοφάνια.

Έλληνες Ορθόδοξοι πιστοί κρατούν έναν ξύλινο σταυρό κατά τη διάρκεια της τελετής των Θεοφανείων, στην Κωνσταντινούπολη AP

ΗΠΑ (Νέα Υόρκη)

Συμμετοχή στην πασχαλινή παρέλαση έξω από τον καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου.

Στολισμένα καπέλα και κοστούμια στην ετήσια Πασχαλινή παρέλαση και το Φεστιβάλ Μπονέτ μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου FR170905 AP

Βατικανό

Μοναχή κρατά φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου κατά την κηδεία του.

Μια καλόγρια κρατάει τη φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου κατά την κηδεία του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό AP

Βατικανό

Το φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου μεταφέρεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Η σορός του Πάπα Φραγκίσκου μεταφέρεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου AP

Βατικανό

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ φτάνει για τη λειτουργία του Ιωβηλαίου των Οικογενειών.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ φτάνει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου τη 1η Ιουνίου AP

Περού

Προβολή πορτρέτου του Πάπα Φραγκίσκου σε σιντριβάνι της Λίμα

Το πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσκου προβάλλεται σε ένα σιντριβάνι στο Magic Water Circuit στη Λίμα του Περού AP

Παναμάς

Εορτασμοί στο φεστιβάλ Devils and Congos.

Φεστιβάλ Διαβόλων, στο Πορτομπέλο του Παναμά AP

Ρουμανία

Νεαρές με λουλουδένια στεφάνια στο φεστιβάλ Sanziene.

Κορίτσια, φορώντας στέμματα φτιαγμένα από λουλούδια, χορεύουν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Sanziene» στο Μουσείο του Χωριού Dimitrie Gusti, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας AP

Νεπάλ

Μοναχός προετοιμάζει χορευτή για τον εορτασμό του Νέου Έτους των Σέρπα.

Ένας μασκοφόρος μοναχός στέκεται πίσω από μια κουρτίνα, βοηθώντας έναν χορευτή στην προετοιμασία για μια παραδοσιακή παράσταση, κατά τη διάρκεια του Gyalpo Losar, του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς της κοινότητας Σέρπα AP

Λίβανος

Πασχαλινή λειτουργία μέσα στα ερείπια κατεστραμμένης εκκλησίας.

Προσκυνητές συγκεντρώνονται για τη Λειτουργία του Πάσχα μέσα στα ερείπια της Καθολικής Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Μελχιτών, η οποία υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή AP

Ινδία

Εθελοντής μεταφέρει άγαλμα του θεού Γκανέσα για την τελετουργική εμβάπτισή του στη Μουμπάι.

Ινδός εθελοντής κουβαλάει ένα είδωλο του Ινδουιστικού θεού Γκανέσα με κεφάλι ελέφαντα για να το βυθίσει σε μια τεχνητή λίμνη, στη Βομβάη της Ινδίας AP

Σενεγάλη

Πιστοί συγκεντρώνονται σε ιερό σπήλαιο της αδελφότητας Layene.

Οπαδοί της αδελφότητας Layene συγκεντρώνονται κοντά σε ένα ιερό σπήλαιο όπου πιστεύουν ότι ο προφήτης τους έλαβε θεϊκή έμπνευση, στο Ngor της Σενεγάλης AP

Ιερουσαλήμ

Χριστιανή προσκυνήτρια προσεύχεται στον Ναό της Αναστάσεως.

Μια Χριστιανή ακουμπάει το κεφάλι της ενώ προσεύχεται κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας της Κυριακής του Πάσχα στην Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ AP

Ισραήλ

Παιδιά μεταμφιεσμένα ενόψει του Πουρίμ.

Εβραία παιδιά ντύνονται με κοστούμια ενόψει της εβραϊκής γιορτής Πουρίμ, στην Ιερουσαλήμ AP

Ελλάδα

Μοναχός περπατά στο μοναστήρι Σιμωνόπετρας ακολουθούμενος από γάτες.

Μοναχός περπατάει στη Μονή Σιμωνόπετρας, ή Μονή Σίμωνος Πέτρας, έδρα της αυτόνομης κοινότητας του Αγίου Όρους AP

Βολιβία

Ιερέας ευλογεί άγαλμα του Θείου Βρέφους στα Θεοφάνια.

Ένας ιθαγενής των Αϊμάρα ευλογεί ένα άγαλμα του μωρού Ιησού με θυμίαμα μετά από Θεοφανική Λειτουργία σε καθολική εκκλησία στη Λα Παζ της Βολιβίας AP

Ιράν

Σιίτες μουσουλμάνοι πενθούν στην παραμονή της Ασούρα.

Ιρανοί Μουσουλμάνοι θρηνούν σε τελετή την παραμονή της Ασούρα, της επετείου θανάτου του εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ, Χουσεΐν, στην Τεχεράνη AP

Ιαπωνία

Τελετουργικός καθαρμός με φορητό ιερό στη θάλασσα.

Οι συμμετέχοντες μεταφέρουν ένα φορητό ιερό, ή αλλιώς mikoshi, κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο ετήσιο Φεστιβάλ Ιερού Kurihama Sumiyoshi στο Kurihama, στην πόλη Yokosuka, νότια του Τόκιο AP

Συρία

Θρησκευτική εικόνα με ίχνη αίματος μετά από βομβιστική επίθεση.

Στάλες αίματος δίπλα στην εικόνα της Παναγίας με το Βρέφος μέσα στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Mar Elias, μια μέρα μετά από μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, στην Ντουέιλα στα περίχωρα της Δαμασκού, στη Συρία AP

Μαλαισία

Ινδουιστής ιερέας στο φεστιβάλ Thaipusam.

Ένας Ινδουιστής ιερέας των Ταμίλ συμμετέχει σε μια πομπή κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Thaipusam στα σπήλαια Batu, στα περίχωρα της Κουάλα Λουμπούρ, στη Μαλαισία AP

ΗΠΑ (Σικάγο)

Πιστή συμμετέχει σε λειτουργία σε βαπτιστική εκκλησία.

Πιστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας στην Ιεραποστολική Βαπτιστική Εκκλησία του Σικάγο AP

Ρωσία

Αγγελικό ανεμοδείκτη μπροστά στον ήλιο με έντονη ηλιακή δραστηριότητα.

Ένας ανεμοδείκτης με τη μορφή αγγέλου στην κορυφή του κωδωνοστασίου του Καθεδρικού Ναού των Αγίων Πέτρου και Παύλουσες με φόντο τον ήλιο AP

