Stranger Things: Στον αέρα το teaser trailer για το τελευταίο επεισόδιο

Λίγο πριν το πολυαναμενόμενο φινάλε του Stranger Things το Netflix έδωσε στους φαν μια τελευταία, καθηλωτική γεύση από όσα θα ακολουθήσουν. Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η πλατφόρμα παρουσίασε το trailer για το τρίτο και τελευταίο μέρος της 5ης σεζόν, που σηματοδοτεί και το οριστικό τέλος της σειράς.

Στο νέο απόσπασμα, ο Τζιμ Χόπερ (Ντέιβιντ Χάρμπορ) απευθύνεται στην Eleven (Μίλι Μπόμπι Μπράουν), προτρέποντάς την να δώσει «μια τελευταία μάχη», την ώρα που στην οθόνη εναλλάσσονται σκηνές από το παρελθόν και εικόνες από την τελική σύγκρουση.

Ένα τελευταίο μήνυμα πριν την τελική μάχη

«Η ζωή στάθηκε άδικη μαζί σου. Σου στέρησαν την παιδική ηλικία, σε πλήγωσαν και σε χειραγώγησαν. Όμως δεν άφησες τίποτα να σε λυγίσει», ακούγεται να λέει ο Χόπερ στην Έντεκα, καλώντας την να παλέψει «για έναν κόσμο πέρα από το Χόκινς», δίνοντας τον τόνο για το συγκινητικό φινάλε της σειράς.

Όλοι οι γνώριμοι ήρωες παρόντες

Το trailer περιλαμβάνει σύντομα πλάνα από τους βασικούς χαρακτήρες, όπως τον Γουίλ, τον Ντάστιν και την υπόλοιπη παρέα, ενώ ξεχωρίζει και η απειλητική παρουσία του Βέκνα, τον οποίο υποδύεται ο Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ. Οι εικόνες προϊδεάζουν για μια τελική αναμέτρηση χωρίς επιστροφή, με το απόσπασμα να κλείνει με κόκκινες αστραπές στον ουρανό.

One last trailer.



The final episode of STRANGER THINGS premieres TOMORROW at 8PM ET | 5PM PT. pic.twitter.com/cb3bJEqKFs — Netflix (@netflix) December 30, 2025

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της 5ης σεζόν

Το φινάλε αποτελεί το τρίτο μέρος της πέμπτης σεζόν, μετά την κυκλοφορία των δύο πρώτων volumes στις 26 Νοεμβρίου και στις 25 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Η τελευταία πράξη του Stranger Things θα προβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου.

Φινάλε και στη μεγάλη οθόνη

Παράλληλα, το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί και σε κινηματογραφικές αίθουσες, με ειδικές προβολές σε περισσότερες από 500 τοποθεσίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που κλείνει τον κύκλο του

Οι δημιουργοί της σειράς έχουν τονίσει ότι η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να βιώσει το τέλος του Stranger Things συλλογικά, σαν κινηματογραφικό γεγονός. Για τους συντελεστές και τους φαν, το φινάλε σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου που ξεκίνησε το 2016 και άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη τηλεόραση.

Το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου.

