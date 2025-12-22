Χριστούγεννα στο σπίτι: Σειρές στο Netflix και ταινίες στην TV που αξίζει να δείτε

Οι γιορτές για κάποιους σημαίνουν ατελείωτα πάρτι, για κάποιους άλλους όμως σημαίνουν χαλάρωση στο σπίτι, ξεκούραση και «ζεστασιά». Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, υπάρχουν σειρές στο Netflix και ταινίες στη μικρή οθόνη που σίγουρα θα σας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά.

Η δημοφιλής σειρά «Emily in Paris», στο Netflix, επέστρεψε με τον πέμπτο κύκλο από τις 18 Δεκεμβρίου. Η Έμιλι ταξιδεύει στη Ρώμη, ζει τον έρωτα, ωστόσο η βάση της είναι το Παρίσι και σύντομα επιστρέφει στην πόλη του φωτός. Περιπέτειες, σχέσεις και φιλίες που κλονίζονται, ενδυματολογικές επιλογές που συζητιούνται, είναι τα μυστικά της μεγάλης επιτυχίας. Μάλιστα, για τους Έλληνες φανατικούς, υπάρχει μία έκπληξη… Στο φινάλε, το κοινό παρακολουθεί τον σεφ Γκάμπριελ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Λουκά Μπράβο, να εργάζεται σε ένα σκάφος που ετοιμάζεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα. Ο Γκάμπριελ, ο μεγάλος έρωτας της Έμιλι, τής γράφει ένα γράμμα εκφράζοντας τα συναισθήματά του και καλώντας τη να τον επισκεφτεί στη χώρα μας, κάτι που πολλοί θεώρησαν ως spoiler για πιθανή αλλαγή τοποθεσίας στην επόμενη σεζόν.

Στο Netflix, στις 26 Δεκεμβρίου, θα κυκλοφορήσουν τα τρία νέα επεισόδια της πέμπτης σεζόν του «Stranger Things», ενώ το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά. Η πλοκή τοποθετείται μετά τα γεγονότα της τέταρτης σεζόν, το φθινόπωρο του 1987, και παρακολουθεί την ομάδα καθώς προσπαθεί να εντοπίσει και να εξοντώσει τον Vecna. Την ίδια στιγμή, η ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία και το ανθρωποκυνηγητό για την Eleven δυσκολεύουν την αποστολή, ενώ όσο πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will Byers, όλοι καλούνται να συσπειρωθούν για μια τελευταία, καθοριστική σύγκρουση απέναντι σε μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή. Στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Will Byers ακούγεται να παραδέχεται πως εκείνος και οι φίλοι του «ποτέ δεν είχαν καμία πιθανότητα», την ώρα που η ομάδα ενώνεται και εξερευνά το Upside Down.

Τα ιδιωτικά κανάλια, την ίδια ώρα, έχουν μπει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και ρίχνουν στην αρένα all time classic ταινίες. Συγκεκριμένα, στον ΣΚΑΪ, στις 25 Δεκεμβρίου, στις 21.00, θα προβληθεί το «The Holiday». Η Άιρις είναι ερωτευμένη με κάποιον που ετοιμάζεται να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα. Στην άλλη άκρη του πλανήτη, η Αμάντα συνειδητοποιεί ότι ο άντρας με τον οποίο συζεί, δεν της είναι πιστός. Οι δυο γυναίκες γνωρίζονται τυχαία στο διαδίκτυο και συμφωνούν να ανταλλάξουν σπίτια για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Έτσι, η Άιρις μετακομίζει στο σπίτι της Αμάντα στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια και η Αμάντα μετακομίζει στη χιονισμένη Αγγλία. Σύντομα, και οι δυο γυναίκες θα βρουν κάτι που δεν περίμεναν: ένα νέο ειδύλλιο.

Την ίδια ημέρα, στο κανάλι του Φαλήρου, στις 23.45, μία από τις πιο ρομαντικές ταινίες, το «Υ.Γ. Σ' Αγαπώ», θα σας συγκινήσει. Πριν 10 χρόνια, η νεαρή τουρίστρια Χόλι συνάντησε στην Ιρλανδία τον γοητευτικό Τζέρι. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και ο γάμος τους γεμάτος ευτυχία. Όμως ο Τζέρι ξαφνικά πέθανε από θανατηφόρα ασθένεια και η Χόλι έμεινε χήρα λίγο πριν τα 30 της, μόνη και απαρηγόρητη. Καθηλωμένη για βδομάδες μπροστά στην τηλεόρασή της, η Χόλι λαμβάνει ξαφνικά ένα μήνυμα για τα γενέθλιά της από τον... Τζέρι! Την περιμένουν συνολικά 10 γράμματα τα οποία της άφησε ο έρωτας της ζωής της για να της απαλύνει τον πόνο και να την βοηθήσει να προχωρήσει τη ζωή της.

Το STAR φημίζεται για την ταινιοθήκη του. Στις 24 Δεκεμβρίου, στις 21.00, η αγαπημένη όλων χριστουγεννιάτικη ταινία «Το πολικό εξπρές» θα κρατήσει παρέα σε μικρούς και μεγάλους. Ο μικρός Μπίλι, που επιθυμεί πολύ να πιστεύει στην ύπαρξη του καλοκάγαθου παπούλη με τα άσπρα γένια, δεν βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση από τους γονείς του, που του επαναλαμβάνουν συνεχώς πως ο Άγιος Βασίλης, το έλκηθρο, οι τάρανδοι και το σπίτι του στον Βόρειο Πόλο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αθώο παραμύθι. Παρόλα αυτά, την Παραμονή των Χριστουγέννων, ο Μπίλι δεν δέχεται την επίσκεψη του έλκηθρου και των ταράνδων, αλλά ενός... τεράστιου ατμοκίνητου τρένου. Προορισμός: το σπίτι του Άγιου Βασίλη στον Βόρειο Πόλο! Παρέα με άλλους συνομήλικούς του ο Μπίλι θα ζήσει το πιο απίθανο ταξίδι της ζωής του. Θα διασχίσουν βουνά, τοπία κατάλευκα από το χιόνι, πανύψηλες γέφυρες και θα απολαύσουν υπέροχη ζεστή σοκολάτα. Ένα ταξίδι πέρα από κάθε φαντασία, ένα ταξίδι που θα μετατρέψει τις αμφιβολίες του Μπίλι σε πίστη, ένα ταξίδι που θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τον εαυτό του...

Στις 23.10, στο STAR, μην χάσετε και τη ρομαντική κομεντί «Last Christmas». Η Κέιτ, λίγο πριν την έλευση του νέου χρόνου, βρίσκεται αντιμέτωπη με όλες τις λάθος αποφάσεις, που έχει πάρει στη ζωή της, ντυμένη ως ξωτικό, μιας και δουλεύει σε ένα κατάστημα με χριστουγεννιάτικα είδη. Όταν μπαίνει ξαφνικά στη ζωή της ο Τομ φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός και η Κέιτ αρχίζει να αντιλαμβάνεται πολλούς από τους εσωτερικούς φραγμούς της. Καθώς το Λονδίνο μεταμορφώνεται στην πιο υπέροχη εποχή του χρόνου, τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί για την Κέιτ και τον Τομ. Αλλά, μερικές φορές, πρέπει να αφήσεις το χιόνι να πέσει όπου μπορεί, πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου και πρέπει να έχεις πίστη!

