Netflix: Οι 10 σειρές που «έριξαν» την πλατφόρμα

Μετά την «εκρηκτική» επιτυχία της 5ης σεζόν του Stranger Things, όπου κατάφερε να «κρασάρει» το Netflix, σας παρουσιάζουμε τις 10 πιο δημοφιλείς σειρές όλων των εποχών, μετρώντας με τα συνολικά views που συγκεντρώνει κάθε σειρά μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από την ημέρα κυκλοφορίας της.

Για τις σειρές που έχουν πολλές σεζόν, μετρώνται οι συγκεκριμένοι κύκλοι που έσπασαν το ρεκόρ. Οι one-season σειρές, όπως καταλαβαίνετε, παρουσιάζονται ως ενιαίο κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr