Βρέθηκε το καλύτερο αφεντικό το κόσμου: Το ασύλληπτο ποσό που δίνει μπόνους στο προσωπικό του
Ένας διευθύνων σύμβουλος μοίρασε ένα αδιανόητο μπόνους στους εργαζόμενούς του μετά την πώληση της εταιρείας, θέτοντας έναν όρο
Ο Γκράχαμ Γουόκερ, διευθύνων σύμβουλος της Fibrebond πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του CEO στις 31 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση της εταιρείας στην εταιρεία διαχείρισης ενέργειας Eaton έναντι 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Από το παραπάνω ποσό, ο Γουόκερ αποφάσισε να μοιράσει 240 εκατομμύρια δολάρια ως μπόνους στους υπαλλήλους της εταιρείας.
