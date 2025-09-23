Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

Πέπλο θλίψης έχει απλωθεί πάνω από την πόλη του Βόλου για τον θάνατο του 21χρονου φοιτητή Ιάσονα Ποπώλη που έφυγε με τραγικό τρόπο από τη ζωή πέφτοντας σε φωταγωγό πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο θάνατος του νεαρού βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του, τους φίλους και τους συμφοιτητές τους αλλά μία ολόκληρη πόλη που αναμένεται αύριο να σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του 21χρονου για να του πει το στερνό «αντίο».

Η εξόδιος ακολουθία του Ιάσωνα Ποπώλη θα τελεστεί αύριο Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου στις στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο. Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί αλλά και πολίτες της πόλης θα συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία μέσα σε βουβό πόνο και δάκρυα τον 21χρονο, που θα μείνει για πάντα νέος στη μνήμη όσων τον αγάπησαν.

«Ήταν γεμάτος ζωή, γεμάτος όνειρα, πάντα με ένα χαμόγελο», λένε συγκλονισμένοι οι φίλοι του. «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, είναι σαν κακό όνειρο…», επαναλαμβάνουν συνεχώς συγκλονισμένοι οι δικοί του άνθρωποι.

Τι έδειξε η νεκροψία

Οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από την πτώση στο κενό απέβησαν μοιραίες για τη ζωή του 21χρονου Ιάσονα Ποπώλη από τον Βόλο, που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από την ταράτσα πολυκατοικίας.

Αυτό επισημαίνεται- σύμφωνα με πληροφορίες – στο πόρισμα της νεκροψίας που ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας.

