Ιωάννινα: Αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στην αυλή του στην Δολιανή

Επίθεση από αρκούδα δέχθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας στη Δολιανή Ζαγορίου την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Το άγριο ζώο εισέβαλλε στην αυλή του σπιτιού του ηλικιωμένου αναζητώντας σταφύλια και άλλα φρούτα.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, ο άνδρας μετά την επίθεση διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Συγχωριανοί του που άκουσαν τις φωνές προσέτρεξαν σε βοήθεια και αντίκρισαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο, καλώντας ασθενοφόρο.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι οι αρκούδες συχνά φτάνουν μέσα στα χωριά καθώς ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί, προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και σε καρποφόρα δέντρα όμως το συγκεκριμένο συμβάν είναι πρωτοφανές για το Ζαγόρι.

