Θεσσαλονίκη: Μπάζωσε παράνομα κοίτη ρέματος για να φτιάξει γήπεδο ποδοσφαίρου

Ο 38χρονος ξεκίνησε το σχέδιό του τον Νοέμβριο του 2024, όταν και μπάζωσε κοίτη ρέματος προκειμένου να επεκτείνει το οικόπεδό του

Συνελήφθη 38χρονος στη Θεσσαλονίκη που μπάζωσε κοίτη ρέματος για να φτιάξει γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή του Ευόσμου.

Ο 38χρονος ξεκίνησε το σχέδιό του τον Νοέμβριο του 2024, όταν και μπάζωσε κοίτη ρέματος προκειμένου να επεκτείνει το οικόπεδό του που βρισκόταν πλησίον αυτής. Έπειτα, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών να επαναφέρει την κοίτη στην αρχική της μορφή, αλλά ξεκίνησε να κατασκευάζει ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία: «Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος και κατάληψη δημόσιας έκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Ευόσμου.

Για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος ως υπεύθυνος και συνδιαχειριστής επιχείρησης, με χρήση μηχανημάτων έργων και ανατρεπόμενου φορτηγού, προέβη στην εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δημόσιας έκτασης με χαλίκι, έκταση στην οποία βρισκόταν, προηγουμένως, κοίτη ρέματος με σκοπό την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Μπάζωμα ρέματος

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, τον Νοέμβριο του 2024, είχε προχωρήσει σε παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος, προς επέκταση όμορου αγροτεμαχίου συμφερόντων του και αντί να την επαναφέρει, σύμφωνα με εντολές συναρμόδιων Υπηρεσιών που διενήργησαν αυτοψίες, με συντονισμένες ενέργειες προχωρούσε σε κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου, καταλαμβάνοντας δημόσια έκταση.

Από τις ενέργειες αυτές, που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και άνευ σχετικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και της κοίτης διερχόμενου ρέματος, καθώς και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

